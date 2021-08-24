أسعار العملات الرقمية اليوم تستقر وعملة Solana تتصدر المكاسب

استقرت أسعار العملات الرقمية بعد المكاسب التي حققتها البارحة. أما عملة SOL) Solana) كانت هي الرابح الأكبر من بين أفضل 10 عملات خلال الـ 24 ساعة الماضي حيث حققت ارتفاعات بنسبة 5.50% عن أمس الإثنين.

بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية نحو 2.15 $ تريليون دولار، بانخفاض يقدر بما %0.30 نسبته في المائة عن البارحة، في حين بلغ إجمالي حجم تداولات سوق العملات الرقمية خلال الـ 24 ساعة الماضية 112.22$ مليار دولار، مرتفعا بنسبة 3.86% في المئة عن اليوم الماضي.

المصدر: coinmarketcap.com/tradingview

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

1. انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 1.35% لتسجل نحو 49,599$ دولار.

2. هبط سعر عملة الإيثريوم (ETH) بنسبة 0.40% لتسجل نحو 3,327$ دولار.

3. قفزت عملة كاردانو (ADA) للمركز الثالث وارتفع سعرها بنسبة 1.32% لتسجل نحو 2.89$ دولار.

4. انخفضت عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.29% لتسجل نحو 493.81$ دولار.

5. استقر سعر عملة تيثر (USDT) بنسبة 0.04% لتسجل نحو 1$ دولار.

6.انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 3.73% لتسجل نحو 1.24$ دولار.

7. انخفض سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 3.81% لتسجل نحو 0.31$ دولار.

8. انخفض سعر عملة DOT) Polkadot) بنسبة 2.88% لتسجل نحو 27.48$دولار.

9. استقر سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 0.9997$ دولار.

10. انخفض سعر عملة SOL) Solana) بنسبة 5.50% لتسجل نحو 77.32$ دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه: