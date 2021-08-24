  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. أسعار العملات الرقمية اليوم تستقر وعملة Solana تتصدر المكاسب

أسعار العملات الرقمية اليوم تستقر وعملة Solana تتصدر المكاسب

منشور 24 آب / أغسطس 2021 - 09:07
أسعار العملات الرقمية اليوم تستقر وعملة Solana تتصدر المكاسب
أما عملة SOL) Solana) كانت هي الرابح الأكبر من بين أفضل 10 عملات خلال الـ 24 ساعة الماضي حيث حققت ارتفاعات بنسبة 5.50% عن أمس الإثنين.
أبرز العناوين
بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية نحو 2.15 $ تريليون دولار، بانخفاض يقدر بما %0.30 نسبته في المائة عن البارحة

استقرت أسعار العملات الرقمية بعد المكاسب التي حققتها البارحة. أما عملة SOL) Solana) كانت هي الرابح الأكبر من بين أفضل 10 عملات خلال الـ 24 ساعة الماضي حيث حققت ارتفاعات بنسبة 5.50% عن أمس الإثنين.

اقرأ ايضاًشركة PayPal تقدم خدمات العملات الرقمية في بريطانياشركة PayPal تقدم خدمات العملات الرقمية في بريطانيا

بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية نحو 2.15 $ تريليون دولار، بانخفاض يقدر بما %0.30 نسبته في المائة عن البارحة، في حين بلغ إجمالي حجم تداولات سوق العملات الرقمية خلال الـ 24 ساعة الماضية 112.22$ مليار دولار، مرتفعا بنسبة 3.86% في المئة عن اليوم الماضي.

أسعار العملات الرقمية

المصدر: coinmarketcap.com/tradingview

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

1.  انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 1.35% لتسجل نحو 49,599$ دولار.

2. هبط سعر عملة الإيثريوم (ETH) بنسبة 0.40%  لتسجل نحو 3,327$ دولار.

3. قفزت عملة كاردانو (ADA) للمركز الثالث وارتفع سعرها بنسبة 1.32% لتسجل نحو 2.89$ دولار. 

4. انخفضت عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.29% لتسجل نحو 493.81$ دولار.

5. استقر سعر عملة تيثر (USDT) بنسبة 0.04% لتسجل نحو 1$ دولار. 

6.انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 3.73% لتسجل نحو 1.24$ دولار.

7. انخفض سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 3.81% لتسجل نحو 0.31$ دولار.

8. انخفض سعر عملة DOT) Polkadot)  بنسبة 2.88% لتسجل نحو  27.48$دولار.

9. استقر سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 0.9997$ دولار.

10. انخفض سعر عملة SOL) Solana) بنسبة 5.50% لتسجل نحو  77.32$ دولار. 

اقرأ ايضاًشركة PayPal تقدم خدمات العملات الرقمية في بريطانياالنقد الدولي يدعو المصارف المركزية إلى النظر في إصدار عملات رقمية

 

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

 

 

كلمات دالة:العملات الرقميةأسعار العملات الرقمية اليوم

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...