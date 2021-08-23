شركة PayPal تقدم خدمات العملات الرقمية في بريطانيا

أعلن عملاق الدفع الإلكتروني PayPal عن البدء بتوسيع خدماته في العملات الرقمية للمستثمرين في المملكة المتحدة!

فمنذ ساعات، قالت PayPal أن عملائها الذين تم التحقق من هويتهم عبر قواعد إعرف عميلك سيتمكنون قريبًا من الوصول إلى تداول العملات الرقمية.

ومع ذلك، فإن معاملات سوق العملات الرقمية لحسابات PayPal التجارية غير مدعومة حتى الآن.

واعتبارًا من هذا الأسبوع، سيتمكن المقيمون في المملكة المتحدة من شراء العملات المشفرة والاحتفاظ بها وبيعها من خلال PayPal لأول مرة - وهو ما يمثل علامة بارزة لشركة بدأت في تقديم خدمات الأصول الرقمية منذ أقل من عام.

زيادة التعرض للعملات الرقمية

وأعلن مزود المدفوعات العالمي باي بال أن عملاء المملكة المتحدة سيتمكنون قريبًا من الوصول إلى البتكوين والإيثريوم ولايت كوين وبتكوين كاش من خلال موقع PayPal على الويب وتطبيق الهاتف المحمول.

يمثل هذا الإعلان أول توسع لخدمات PayPal للعملات الرقمية خارج الولايات المتحدة - وهي الخدمة التي تم إطلاقها لأول مرة في نوفمبر من العام الماضي.

أشار خوسيه فرنانديز دا بونتي، أحد كبار التنفيذيين في قسم العملات الرقمية في PayPal، إلى "رقمنة الأموال" أثناء الوباء كأحد الدوافع الأساسية لدخول العملات المشفرة في المقام الأول.

وقال بونتي: "يوفر لنا مدى وصولنا العالمي وخبرتنا في المدفوعات الرقمية ومعرفتنا بالمستهلكين والشركات، جنبًا إلى جنب مع ضوابط صارمة للأمان والامتثال، فرصة فريدة ومسؤولية لمساعدة الأشخاص في المملكة المتحدة على استكشاف العملات المشفرة".

وأضاف يونتي: "من خلال تقديم خدمات العملة المشفرة لسكان المملكة المتحدة، يمكن أن تلعب PayPal دورًا في زيادة التعرض للأصول الرقمية في البلاد".

يُذكر أنه من بين جميع البلدان الأوروبية، يعد اختراق PayPal هو الأعلى في المملكة المتحدة حيث يزيد عن مليوني مستخدم نشط شهريًا.

انتصار للعملات الرقمية

تأتي تلك الخطوة الهامة في وقت يواجه فيه قطاع العملات الرقمية ضغوط عنيفة من قبل الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة، والتي تعد بمثابة خطوة هامة في مسار توفيق الأوضاع.

على الصعيد التنظيمي، تقوم هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، أو FCA، باتخاذ إجراءات صارمة ضد بورصات العملات المشفرة التي لا تفي بمتطلبات التسجيل الخاصة بها.

تم إغلاق عمليات Binance في المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا الصيف بعد أن حذرت FCA البورصة من أنه لا يُسمح لها بتقديم نشاط تداول منظم في البلاد.

قال دا بونتي من PayPal إن شركته "ملتزمة بمواصلة العمل عن كثب مع المنظمين في المملكة المتحدة وحول العالم" في طرح عروض التشفير.

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