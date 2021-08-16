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أسعار العملات الرقمية اليوم

إسراء عبيدات

إسراء عبيدات

منشور 16 آب / أغسطس 2021 - 09:48
أسعار العملات الرقمية اليوم
ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 2.57% لتسجل نحو $47,110.21  دولار
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شهدت العملات الرقمية تباين في الأسعار اليوم (السادس عشر من أغسطس)، حيث سيطر الأخضر على أغلب العملات حتى وقت كتابة هذا الخبر الساعة  12:26 مساء. 

شهدت العملات الرقمية تباين في الأسعار اليوم (السادس عشر من أغسطس)، حيث سيطر الأخضر على أغلب العملات حتى وقت كتابة هذا الخبر الساعة  12:26 مساء. 

اقرأ ايضاًالبتكوين والعملات الرقمية تشهد انخفاضات بالتدفقات لخامس أسبوع على التواليالبتكوين والعملات الرقمية تشهد انخفاضات بالتدفقات لخامس أسبوع على التوالي

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية: 

1.  ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 2.57% لتسجل نحو $47,110.21  دولار.
2. ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 3.30%  لتسجل نحو $3,266.44 دولار.
3. قفزت عملة بينانس (BNB) بنسبة 5.16% لتسجل نحو $423.52دولار.
4. صعدت عملة كاردانو (ADA) بنسبة 1.86%لتسجل نحو $2.15 دولار. 
5. تراجع سعر عملة تثير (USDT) باستثناء باقي العملات بنسبة 0.03% لتسجل نحو $1.00 دولار. 
6. تراجع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 2.13% لتسجل نحو $1.26 دولار.
7. ارتفع سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 12.71% لتسجل نحو $0.335  دولار.
8. تراجع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.03% لتسجل نحو $0.9999 دولار. 
9. ارتفع سعر عملة Polkadot بنسبة 9.06% لتسجل نحو  $24.28 دولار.
10. ارتفع سعر عملة Uniswap بنسبة 5.34% لتسجل نحو  $30.51 دولار. 

أسعار العملات الرقمية اليوم

 

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يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

 

 


 

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