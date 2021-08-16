أسعار العملات الرقمية اليوم

شهدت العملات الرقمية تباين في الأسعار اليوم (السادس عشر من أغسطس)، حيث سيطر الأخضر على أغلب العملات حتى وقت كتابة هذا الخبر الساعة 12:26 مساء.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

1. ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 2.57% لتسجل نحو $47,110.21 دولار.

2. ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 3.30% لتسجل نحو $3,266.44 دولار.

3. قفزت عملة بينانس (BNB) بنسبة 5.16% لتسجل نحو $423.52دولار.

4. صعدت عملة كاردانو (ADA) بنسبة 1.86%لتسجل نحو $2.15 دولار.

5. تراجع سعر عملة تثير (USDT) باستثناء باقي العملات بنسبة 0.03% لتسجل نحو $1.00 دولار.

6. تراجع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 2.13% لتسجل نحو $1.26 دولار.

7. ارتفع سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 12.71% لتسجل نحو $0.335 دولار.

8. تراجع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.03% لتسجل نحو $0.9999 دولار.

9. ارتفع سعر عملة Polkadot بنسبة 9.06% لتسجل نحو $24.28 دولار.

10. ارتفع سعر عملة Uniswap بنسبة 5.34% لتسجل نحو $30.51 دولار.



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