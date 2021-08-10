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البتكوين والعملات الرقمية تشهد انخفاضات بالتدفقات لخامس أسبوع على التوالي

منشور 10 آب / أغسطس 2021 - 05:06
البتكوين والعملات الرقمية تشهد انخفاضات بالتدفقات لخامس أسبوع على التوالي
وسجلت بتكوين اليوم أعلى مستوى في 11 أسبوعا فوق 46 ألف دولار.
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لكن منذ بداية العام فإن التدفقات إلى بتكوين ما زالت قوية عند 4.2 مليار دولار.

أصدرت كوين شيرز لإدارة العملات الرقمية بيانات تدل أن صناديق ومنتجات العملات الرقمية شهدت نزوحًا للتدفقات لخامس أسبوع على التوالي مع استمرار حالة الحذر بين المستثمرين بسبب تدقيق تنظيمي عالمي متزايد.

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وبلغ إجمالي التدفقات النازحة من بتكوين، العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم، 33 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في السادس من أغسطس آب مقارنة مع 19.7 مليون دولار في الأسبوع السابق.

لكن منذ بداية العام فإن التدفقات إلى بتكوين ما زالت قوية عند 4.2 مليار دولار.

وسجلت بتكوين اليوم أعلى مستوى في 11 أسبوعا فوق 46 ألف دولار.

اقرأ ايضاًارتفاع أسعار البتكوين قد يؤدي إلى زيادة الاهتمام باليوان الرقمي الصينيمؤسس تويتر يطلق مؤسسة لتمكين البتكوين من أن تصبح عملة الإنترنت

ومنذ منتصف يوليو تموز قفزت 46 بالمئة مقابل الدولار.

تم تعديل هذا المقال من مصدره الأصلي

كلمات دالة:البتكوينالعملات الرقمية

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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