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أسعار العملات الرقمية: انخفاض طفيف يسيطر على السوق

منشور 23 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 11:02
انخفاض طفيف يسيطر على السوق
تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 40.27٪، بانخفاض قدره 0.20٪ خلال اليوم.   

سجلت أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس (الثالث والعشرين من ديسمبر) انخفاضاً طفيفاً حتى الساعة 1:05 مساءاً حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 2.28 تريليون دولار، بانخفاض بنسبة قدرها 0.80٪ عن اليوم الماضي.

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تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 40.27٪، بانخفاض قدره 0.20٪ خلال اليوم.   

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية: 

  • انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 1.48 % لتسجل نحو 48,457  دولار.
  • انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 2.17%  لتسجل نحو 3,947.12 دولار.
  • انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 1.24% لتسجل نحو 528.99 دولار.
  • ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1 دولار. 
  • انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 3.78% لتسجل نحو 179.49 دولار.
  • ارتفع سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 2.56% لتسجل نحو 0.9807 دولار.
  • ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.36% لتسجل نحو 1.36 دولار.
  • انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.04% لتسجل نحو 1 دولار. 
  • انخفض  سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 9.95% لتسجل نحو 86.87  دولار.
  • انخفض  سعر عملة أفالانش (AVAX) بنسبة 3.60% لتسجل نحو 118.91  دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:
 

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كلمات دالة:أسعار العملات الرقميةالعملات الرقميةالبيتكوين

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