أسعار العملات الرقمية: انخفاض طفيف يسيطر على السوق

سجلت أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس (الثالث والعشرين من ديسمبر) انخفاضاً طفيفاً حتى الساعة 1:05 مساءاً حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 2.28 تريليون دولار، بانخفاض بنسبة قدرها 0.80٪ عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 40.27٪، بانخفاض قدره 0.20٪ خلال اليوم.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 1.48 % لتسجل نحو 48,457 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 2.17% لتسجل نحو 3,947.12 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 1.24% لتسجل نحو 528.99 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1 دولار.

انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 3.78% لتسجل نحو 179.49 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 2.56% لتسجل نحو 0.9807 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.36% لتسجل نحو 1.36 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.04% لتسجل نحو 1 دولار.

انخفض سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 9.95% لتسجل نحو 86.87 دولار.

انخفض سعر عملة أفالانش (AVAX) بنسبة 3.60% لتسجل نحو 118.91 دولار.



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