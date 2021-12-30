أسعار العملات الرقمية: بيتكوين ينخفض إلى مستويات 46 ألف دولار

سجلت أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس (الثلاثين من ديسمبر) انخفاضاً حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 2.20 تريليون دولار، بانخفاض بنسبة قدرها 1.80٪ عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 40.32٪، بارتفاع قدره 0.10٪ خلال اليوم.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 1.52 % لتسجل نحو 46,951 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 2.31% لتسجل نحو 3,706 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 3.14% لتسجل نحو 518 دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.09% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 1.49% لتسجل نحو 173 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 4.67% لتسجل نحو 1.34 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.07% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 1.92% لتسجل نحو 0.8343 دولار.

انخفض سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 0.94% لتسجل نحو 84 دولار.

انخفض سعر بولكادوت (DOT) بنسبة 1.78% لتسجل نحو 27 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

