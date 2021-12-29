أسعار العملات الرقمية: بيتكوين ينخفض إلى مستويات 47 ألف دولار

سجلت أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء (التاسع والعشرين من ديسمبر) انخفاضاً ملحوظاً حتى الساعة 11:15 صباحاً حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 2.25 تريليون دولار، بانخفاض بنسبة قدرها 3.32٪ عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 40.16٪، بانخفاض قدره 0.02٪ خلال اليوم.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 3.25 % لتسجل نحو 47,716 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 2.91% لتسجل نحو 3,797 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 2.30% لتسجل نحو 537 دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.10% لتسجل نحو 0.9998 دولار.

انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 6.99% لتسجل نحو 176 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 4.08% لتسجل نحو 1.41 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 4.49% لتسجل نحو 0.8513 دولار.

انخفض سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 5.23% لتسجل نحو 86 دولار.

انخفض سعر بولكادوت (DOT) بنسبة 3.77% لتسجل نحو 28 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه: