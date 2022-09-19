أسعار العملات الرقمية: سعر البيتكوين يهبط إلى 18 ألف دولار

انخفضت أسعار العملات الرقمية اليوم الاثنين (التاسع عشر من سبتمبر) حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 909.32 مليار دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 6.05% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 39.92%، ما يعادل انخفاض قدره 0.23% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 1.43% لتسجل نحو 18,711 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 1.28% لتسجل نحو 1,311 دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 1.02% لتسجل نحو 261 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس يو إس دي (BUSD) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 1.19% لتسجل نحو 0.3505 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 1.78% لتسجل نحو 0.4427 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 1.65% لتسجل نحو 31 دولار.

ارتفع سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 0.76% لتسجل نحو 0.05673 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية.