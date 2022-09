على الرغم من أن العملات الرقمية ربما تكون معروفة أكثر بخطرها المحتمل على النظام المالي التقليدي الحالي، إلا أن الحقيقة هي أن تأثيرها البيئي هو قضية أخرى لا يمكن إنكارها وتثير المزيد والمزيد من الانتقادات. كثيرًا ما يتم تجاهل العملات الرقمية الصديقة للبيئة لصالح العملات الشائعة مثل البيتكوين والإثيريوم.

بالنظر إلى مستويات التلوث التي نعيشها على مستوى العالم، من المهم اللجوء للخيارات الأكثر مراعاة للبيئة والتفكير في كيفية تأثير قراراتنا على البيئة.

لذا إذا كنت تبحث عن بديل صديق للبيئة للبيتكوين الذي يستهلك الكثير من الطاقة مع بصمة كربونية أقل إليك هذه العملات الرقمية السبعة الصديقة للبيئة.

7 عملات رقمية صديقة للبيئة للاستثمار فيها

1. نيير بروتوكول (NEAR)

واحدة من العملات الرقمية الرئيسية الصديقة للبيئة هي Near Protocol.

Near Protocol عبارة عن بلوك تشين محايد من الكربون يستضيف مجموعة متنوعة من التطبيقات و NFTs والألعاب والخدمات الأخرى. يحتوي أيضًا على تطبيق يسهل شراء وبيع الهواتف المحمولة المستعملة. تستفيد منصة تطوير Near Protocol من رمز NEAR.

Near Protocol هو عبارة عن منصة تطوير عقود ذكية تدير العقود الذكية وتعمل بآلية إثبات العمل مما يجعلها تعتبر شبكة منخفضة التكلفة وموفرة للطاقة، حيث يكسب المستخدمون والمطورون 30٪ من رسوم المعاملات. وسواء أدركوا ذلك أم لا ، فإن المستهلكين قد بدأوا بالفعل في تعويض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون باستخدام الشبكة!

2. الاغراند

لا يستلزم تعدين عملة Algorand وتحاول الشبكة وضع معيار لاستدامة البلوك تين من خلال إنشاء شبكة سلبية الكربون. كان القصد من البداية أن تكون فعالة في استخدام الطاقة، وقد التزمت بتعويض أي فجوات في الانبعاثات لتقليل تأثيرها البيئي مرة أخرى في 22 أبريل 2021 ، بحيث تكون سلسلة الكتل خالية تمامًا من الكربون ، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى شراكتها مع ClimateTrade.

تعتزم Algorand وClimateTrade إنشاء آلية من شأنها توثيق بصمة Algorand الكربونية على السلسلة لعدد محدد من الكتل ، مما يسمح بتحديد مقدار متساوٍ من رصيد الكربون. سيتم بعد ذلك قفل أصول Algorand القياسية (ASA) في خزانة خضراء ، وسيظل البروتوكول سالبًا للكربون عن طريق تتبع هذه المبالغ وتعويضها بدقة.

3. GreenTrust (GNT)

GreenTrust عبارة عن بلوك تشين لامركزي محايد للكربون بهدف مساعدة العالم في أن يصبح محايدًا للكربون بحلول عام 2050.

يتم تشغيل GreenTrust بواسطة شبكة بيانس ويستخدم طريقة إجماع سلطة إثبات الحصة (PoSA)، والتي تتميز بكفاءة الطاقة والسرعة ومنخفضة التكلفة. كما يقوم مشروع GreenTrust بتشكيل تحالفات مع مجموعات أخرى تعمل على إزالة بصمة الكربون من الاقتصاد العالمي.

يعمل رمز GNT المميز، والذي يمكن استبداله بشهادات تعويض الكربون، على تشغيل الشبكة. الهدف العام هو الاستفادة من تقنية البلوك تشين لتحسين البصمة الكربونية للجميع وتقليلها وتعويضها. تقوم GreenTrust بزرع شجرة لكل 350 معاملة عبر الشبكة.

3. كاردانو

تعتبر Cardano في الأساس أكثر كفاءة في استخدام الطاقة من البيتكوين لأنها تمتلك طريقة إجماع حول "إثبات الحصة" حيث يقوم المشاركون بشراء الرموز المميزة و "مشاركتها" للانضمام إلى الشبكة.

يوفر هذا قدرًا هائلاً من الطاقة ، حيث قال مؤسس كاردانو إن شبكة العملات الرقمية تستخدم 6 جيجاوات في الساعة فقط من الطاقة.

4. نانو

تستخدم Nano تقنية بلوك تشين بطريقة موفرة للطاقة عبر آلية إثبات العمل. تستخدم منصة Nano طريقة تُعرف باسم التصويت التمثيلي المفتوح (ORV) ، حيث يصوت أصحاب الحسابات لممثلهم المفضل ، والذي يعمل لاحقًا على تأمين كتل المعاملات.

5. شيا



لا يمكننا الحديث عن العملات الرقمية الصديقة للبيئة دون ذكر Chia.

إنها عملة رقمية أخرى مثيرة للاهتمام حيث يمكن تعدينها على منصة الحوسبة السحابية Amazon Web Services. يستغرق إعداد الجهاز للتعدين بضع دقائق فقط وبشكل بسيط ومباشر مقارنةً بـ "تعدين" العديد من العملات الأخرى.

شبكة Chia هي عبارة عن بلوك تشين ومنصة معاملات ذكية تتيح للمستخدمين تشغيل الشبكة اللامركزية على مساحة القرص الصلب المتاحة. تستخدم شبكة شيا إثبات المكان والزمان بدلاً من إثبات العمل. نتيجة لذلك ، فإن تخزين كمية معينة من البيانات خلال فترة زمنية محددة يمكن أن يكسبك XCH ، رمز Chia. تأسست XCH في عام 2017 استجابةً لاستهلاك الطاقة المفرط المرتبط بتعدين العملات الرقمية.

6. إي فورس (WOZX)

أنشأ ستيف وزونياك، أحد مؤسسي أبل ، EFFORCE في عام 2017. الهدف الكامل من هذا البلو كتشين الفريد من نوعه هو مساعدة مستثمري العملات الرقمية في جني الأموال مع المساعدة أيضًا في مشاريع كفاءة الطاقة الصديقة للبيئة.

من خلال الاستثمار في تدابير ترفع كفاءة الطاقة الآن، يمكنك (أو لشركتك) تعويض فواتير الطاقة المستقبلية. ثم تستخدم خوارزمية EFFORCE العقود الذكية (يشار إليها باسم عقود أداء الطاقة ، أو EPCs) لتقسيم المدخرات الناتجة على حاملي الرموز والمستثمرين الأوائل. يتم توزيع هذه الجوائز بناءً على بيانات استهلاك الطاقة والادخار الدقيقة ، دون الحاجة إلى وسيط للحكم على المدخرات أو تقديرها.