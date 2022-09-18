على الرغم من أن العملات الرقمية ربما تكون قد بدأت كنوع من الاستثمار يسيطر عليه مستخدمو الانترنت، إلا أنها الآن أصبحت ضمن نطاق اهتمام المستثمرين الذين يبحثون عن عملات رقمية جديدة تستحق المتابعة في عام 2022.

إذا كنت تقرأ هذا المقال، فمن المحتمل أنك قد أدركت الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها العملات الرقمية، ومع ذلك مع وجود العديد منها فمن الطبيعي أن تتساءل عن عملات رقمية جديدة التي يجب التفكير في شرائها. بعد كل شيء، ألا نرغب جميعًا في تحقيق أقصى استفادة من أموالنا؟

على الرغم من أن عملة البيتكوين قد تبدو الاختيار الأول، إلا أنها لم تكن دائمًا واحدة من أفضل العملات الرقمية التي يجب التفكير في شرائها في عام 2022. في الواقع، بعض العملات غير المشهورة التي لم يتم تضخيم سعرها من قبل من قبل المستثمرين المؤسسيين قد تقدم احتمالية أفضل لتحقيق عائد كبير.

بدون مزيد من التفاصيل، دعنا نستعرض 8 عملات رقمية جديدة يجدر بك التفكير في شرائها في عام 2022

8 عملات رقمية جديدة تستحق المتابعة في عام 2022

1. UNUS SED LEO (LEO)

UNUS SED LEO، هي عبارة مشتقة من العبارة اللاتينية "واحد، لكن أسد"، هو رمز يقوم بتشغيل نظام iFinex البيئي. تم تصميم رمز LEO للتعويض عن الخسائر في منصة BitFinex، ولكنه يوفر أيضًا مزايا لمستخدميها.

من المفترض أن ينخفض ​​العرض المتداول لرمز LEO بمرور الوقت. تم تحديد العرض بالكامل في البداية عند مليار. بحلول عام 2025 ، من المتوقع أن يرتفع سعر UNUS SED LEO Token إلى 12 دولارًا كحد أقصى بسبب التبني الواسع والطلب غير المسبوق في سوق العملات الرقمية.

2. Aave (AAVE)

يتفق العديد من المحللين على أن AAVE هي العملة الرقمية الواعدة في عام 2022، حيث إنها رسميًا عاشر أكبر مشروع DeFi من حيث القيمة السوقية، وفقًا لـ CoinMarketCap.

Aave هو بروتوكول سيولة مفتوح المصدر وغير أمني يعتمد على بلوك تشين الإثيريوم لكسب الفائدة على الودائع واقتراض الأصول، وتقديم التمويل اللامركزي للجماهير. لذلك يسمح هذا البروتوكول للمقرضين بكسب دخل سلبي (فائدة على الودائع) وفي نفس الوقت يسمح للمقترضين بالحصول على قروض بضمانات أو غير مضمونة.

وفقًا لـ Price Prediction، يمكن أن يصل سعر AAVE إلى ذروة جيدة عند 650 دولارًا بحلول نهاية عام 2022.

3. كيرف (CRV)

هي عبارة عن منصة لامركزية متخصصة في العملات المستقرة فقط. عملة المشروع CRV أصبحت ذات شعبية بشكل متزايد بين المتداولين حيث أن معظم المتداولين المؤسسيين القادمين من الأسواق التقليدية يهتمون في الغالب بالعملات المستقرة ويسعون إلى مبادلة العملات المستقرة. لدى كيرف أيضًا آلية تعزيز تحفيزية مجزية لأولئك الذين يمولون المجمعات ويرهنون أموالهم على الشبكة (مزودي السيولة) ، مما يتيح لهم كسب المزيد من السيولة والحصول على المزيد من رسوم التداول. إن تأمين 1 دولار أمريكي في CRV لمدة 4 سنوات يساوي تقديم 13.87 دولارًا أمريكيًا، مما يجعله استثمارًا جيدًا.

يتوقع المحللون أن يصل رمز CRV إلى 5.05 دولار على الأقل هذا العام و 6.92 دولار بحلول عام 2023.

4. تشيليز (CHZ)

تشيليز (CHZ) هي العملة الرقمية الرائدة للرياضة والترفيه في جميع أنحاء العالم. كما أنها الأولى من نوعها، مما يمنحها ميزة على المنافسين. Socios، وهي منصة رائدة تمكن المستخدمين من تداول رموز المعجبين ، هي مبادرة تكنولوجية طورها Chiliz أيضًا. عملة المعجبين الرقمية هو عملة رقمية تهدف إلى تحسين كيفية تفاعل المعجبين والفرق. يمكن لمالكي العملة الرقمية المشاركة في تصويت الأندية بشأن الأمور المهمة والحصول على بعض المزايا عند الشراء هناك.

عملت أفضل الفرق في العالم، بما في ذلك مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ويوفنتوس وسانتوس وبورتو ، مع تشيليز في الأشهر الأخيرة. يوجد إجمالي 67 من عملة المعجبين، بقيمة سوقية تزيد عن 412 مليون دولار.

وفقًا لتحليل فني بواسطة شبكة التحفيز، سيصل سعر تشيليز (CHZ) إلى نقطة سعر 0.60 دولار في عام 2025.

5. كوزموس (أتوم)

باختصار، كوزموس المشروع الذي يصف نفسه باسم "بلوك تشين 3.0" يعالج بعض "أصعب الصعوبات" التي يتعين على قطاع البلوك تشين التعامل معها. من خلال توفير نظام بيئي من سلاسل الكتل المترابطة، يسعى إلى توفير بديل لطرق إثبات العمل "البطيئة والمكلفة وغير القابلة للتطوير والمدمرة بيئيًا"، مثل تلك التي تستخدمها البيتكوين.

وفقًا لتوقعات أسعار ATOM والبيانات التاريخية ، قد تصل العملة المعدنية إلى 30 دولارًا هذا العام وتكون استثمارًا ممتازًا. إنه أكثر من مجرد مشروع رابط بين سلاسل الكتل، وميزاته تجعله حلاً قابلاً للتطبيق في السوق.

6. تشينلينك (رابط)

Chainlink هو مغير قواعد اللعبة في ثورة Web3، لأنه شبكة أوراكل لامركزية مفتوحة المصدر توفر مدخلات ومخرجات وحسابات غير قابلة للتلاعب لدعم العقود الذكية المتقدمة على أي البلوك تشين.

تم تطويره بواسطة مجتمع كبير من المطورين والباحثين والمستخدمين الذين يشاركون الهدف المتثمل بتطوير بناء لنظام DeFi البيئي الحديث الذي يتيح عالمًا اقتصاديًا عادلًا.

من المتوقع أن يصل سعر Chainlink إلى 30.10 دولارًا بنهاية عام 2025، وفقًا لـ Trading Beasts.

7. ذا غراف (GRT)

ذا غراف هو بروتوكول فهرسة للبحث عن البيانات على شبكات مثل الإثيريوم، ويقوم بتشغيل العديد من التطبيقات في كل من DeFi والنظام البيئي Web3 الأكبر. يمكن لأي شخص إنشاء ونشر واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة، والمعروفة باسم الرسوم البيانية الفرعية، والتي يمكن للتطبيقات الاستعلام عن بيانات بلوك تشين باستخدام GraphQL.

وفقًا لتوقعات سعر عملة GRT، من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر العملة 0.13 دولار في عام 2022. توقع سعر الرسم البياني لعام 2025 أنه سيرتفع إلى 0.40 دولار قبل أن يصل إلى 1.40 دولار بحلول عام 2030.

8. ميكر (MKR)

ميكر (MKR) هو رمز الحوكمة الرقمية لبروتوكول MakerDAO وMaker، وهما مؤسسات لامركزية ومنصات برمجية تعتمد على بلوك تشين الإثيريوم التي تمكن المستخدمين من إنشاء عملة DAI المستقرة والتحكم فيها.

وفقًا للسعر المتوقع والتحليل الفني، من المتوقع أن يصل سعر Maker إلى 5109.69 دولارًا أمريكيًا كحد أدنى في عام 2024. بمتوسط ​​سعر بيع يبلغ 5255.79 دولارًا أمريكيًا، يمكن أن يصل سعر MKR إلى 6146.24 دولارًا أمريكيًا كحد أقصى.