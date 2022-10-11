أسعار القمح ترتفع بأكثر من 4% في الولايات المتحدة

ارتفعت أسعار القمح في مجلس شيكاجو للتجارة بأكثر من 4% الإثنين 10 تشرين الأول أكتوبر وسط مخاوف من أن تصاعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا قد يوجد تهديدات جديدة لشحنات الحبوب من منطقة البحر الأسود.



كما ارتفعت أسعار الذرة وسط توقعات بتراجع حجم المحاصيل في الولايات المتحدة وأوروبا. كما زادت أسعار فول الصويا بفعل آمال زيادة الطلب الصيني.



وقفزت أسعار القمح الأكثر نشاطا في مجلس شيكاجو ‭‭4.8‬‬% إلى 9.22 دولار ونصف سنت للبوشل، في حين ارتفعت أسعار الذرة ‭‭1.5‬‬% إلى ‭‭6.94‬‬ دولار للبوشل وفول الصويا ‭‭1.9‬‬% إلى ‭‭13.94‬‬ دولار وربع سنت للبوشل.



وقال مات أميرمان مدير مخاطر السلع لدى ستون إكس "ارتفع سعر القمح بسبب تصاعد القتال بين روسيا وأوكرانيا والقلق بشأن ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى أي انقطاع لصادرات الحبوب المنقولة بحراً من البحر الأسود، وخصوصاً ما إذا كان مرر شحن صادرات الحبوب الأوكرانية آمنة سيظل آمناً".



وأضاف "بغض النظر عما إذا كان الانقطاع الفعلي للشحنات محتملا أم لا، فإن علاوة المخاطرة تضاف إلى الأسعار اليوم كما لو أن شحنات البحر الأسود قد تعطلت، ويمكن أن يتحول الطلب إلى مناطق أخرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".