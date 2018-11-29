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أسعار النفط ترتفع اليوم مع اقتراب اجتماع مجموعة العشرين

أسعار النفط ترتفع اليوم مع اقتراب اجتماع مجموعة العشرين
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