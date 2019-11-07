أسعار النفط ترتفع مع تجدد آمال اتفاق التجارة الأمريكي الصيني

ارتفعت أسعار النفط اليوم وسط تلميحات جديدة من الصين على إحراز تقدم صوب اتفاق تجارة مع أمريكا مما عوض أثر الضغوط الناتجة عن زيادة ضخمة في مخزونات الخام الأمريكية. وبحلول الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 33 سنتا بما يعادل 0.5 في المائة إلى 62.07 دولار للبرميل بعد أن تحدد سعر التسوية على انخفاض 1.22 دولار للبرميل أو 2 في المائة أمس.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط 37 سنتا أو 0.7 في المائة عن الإغلاق السابق لتصل إلى 56.72 دولار للبرميل.

كان سعر التسوية منخفضا 88 سنتا أو 1.54 في المائة في الجلسة السابقة. وقالت وزارة التجارة الصينية اليوم إنه في حين لم تتفق بكين وواشنطن بعد على الإلغاء المتبادل لبعض الرسوم الجمركية القائمة لكي يتوصل البلدان إلى اتفاق تجارة "المرحلة واحد" فقد اتفقا على إلغاء رسوم إضافية على مراحل مختلفة.

أعطى ذلك دفعة إيجابية لمعنويات السوق بعد أنباء بأن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت 7.9 مليون برميل الأسبوع الماضي مع قيام مصافي التكرير بخفض الإنتاج وتراجع الصادرات. اكتسح ذلك الرقم توقعات المحللين التي كانت لزيادة 1.5 مليون برميل حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء. وانخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير 2.8 مليون برميل و 622 ألف برميل على الترتيب.