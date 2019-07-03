أسعار النفط تستقر وسط انخفاض المخزون الأمريكي

استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة، بدعم من تمديد اتفاق أوبك وحلفائها لخفض الإنتاج رغم المخاوف من أن يؤدي تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى كبح الطلب.

تلقت الأسعار دعما أيضا من بيانات أظهرت انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية. ومن المنتظر إعلان البيانات الحكومية في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 06:13 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 12 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة لتسجل 62.52 دولار للبرميل.

وصعدت عقود الخام الأمريكي تسليم أغسطس آب 16 سنتا أو 0.3 بالمئة ليصل سعر البرميل إلى 56.41 دولار.

وهبط الخامان أكثر من أربعة بالمئة أمس الثلاثاء بفعل بواعث القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

واتفقت أوبك ومنتجون مستقلون من بينهم روسيا أمس الثلاثاء على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط حتى مارس 2020، حيث تجاوز أعضاء أوبك خلافاتهم بهدف دعم الأسعار.

وقبيل إعلان البيانات الحكومية في وقت لاحق اليوم، أعلن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام بالولايات المتحدة انخفضت بمقدار خمسة ملايين برميل في الأسبوع الماضي بينما كانت التوقعات لتراجعها ثلاثة ملايين برميل.

وقال محللون من سيتي للأبحاث إن تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لتسعة أشهر سيستنزف مخزونات النفط في النصف الثاني من العام، مما سيعزز الأسعار.