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أسعار النفط تقفز بفضل آمال التجارة وانتخابات بريطانيا

منشور 13 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 05:16
صعد خام القياس العالمي برنت إلى 65.22 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ 23 سبتمب
زاد خام غرب تكساس الوسيط 74 سنتا إلى 59.92 دولار للبرميل
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صعد النفط لأعلى مستوياته في نحو ثلاثة أشهر، اليوم الجمعة

صعد النفط لأعلى مستوياته في نحو ثلاثة أشهر، اليوم الجمعة، إذ بدا أن التقدم في سبيل تسوية النزاع التجاري الأميركي الصيني ونتيجة الانتخابات العامة في بريطانيا يبددان غمامتين كانتا تخيمان على شهية المستثمرين للمخاطرة.

وقالت مصادر أميركية أمس الخميس إن واشنطن حددت شروطها لإبرام اتفاق تجارة مع بكين، إذ عرضت تعليق بعض الرسوم الجمركية على السلع الصينية وخفض أخرى في مقابل مشتريات صينية لمزيد من السلع الزراعية الأميركية.

وصعد خام القياس العالمي برنت إلى 65.22 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ 23 سبتمبر، وبحلول الساعة 1135 بتوقيت جرينتش، كان مرتفعاً بمقدار 99 سنتا عند 65.19 دولار. وزاد خام غرب تكساس الوسيط 74 سنتا إلى 59.92 دولار للبرميل.

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Via SyndiGate.info


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