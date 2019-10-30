أسعار النفط تنخفض ومخاوف التجارة تطغي على تراجع المخزونات

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء فيما طغى احتمال تأجيل تسوية للخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين على انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية.

ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت سبعة سنتات ما يوازي 0.1 في المائة إلى 61.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:35 بتوقيت جرينتش وكان قد انخفض إلى 61.32 دولار.

وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أو 0.3 في المائة إلى 55.39 دولار للبرميل وتراجع في وقت سابق لمستوى متدن عند 55.16 دولار، بحسب ما نشرت"رويترز".

وحسب بيانات معهد البترول الأمريكي، انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكي بواقع 708 آلاف برميل في الأسبوع المنتهي في 25 أكتوبر إلى 436 مليون برميل مقارنة بتوقعات للمحللين بزيادة 494 الف برميل.

وقالت مارجريت يانج محللة السوق في سي.إم.سي ماركتس في سنغافورة "تجاهلت السوق إلى حد بعيد انخفاض مخزونات الخام الأمريكية وافترضت أن جانب الطلب سيظل ضعيفا في المستقبل القريب..".

وتابعت "تبدد التفاؤل إزاء اتفاق المرحلة الأولي بين الولايات المتحدة والصين يضغط أكثر على أسعار النفط إذ ان مخاطر التجارة تتجه للارتفاع".