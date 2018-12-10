أسعار تذاكر الطيران لدبي وأبوظبي ترتفع مع اقتراب احتفالات رأس السنة

رفع الطلب الكثيف على حجوزات رحلات الطيران القادمة إلى الدولة خلال احتفالات رأس السنة وتحديداً يومي 30 و31 ديسمبر الجاري، أسعار تذاكر السفر إلى مستويات قياسية، خاصة الرحلات القادمة من ألمانياً وبريطانياً والولايات المتحدة الأميركية، ليبدأ سعر التذكرة على الدرجة السياحية من نحو 7 آلاف درهم وصولاً إلى 25 ألف درهم، وفقاً لموعد الرحلة ذهاباً وإياباً، بحسب مواقع متخصصة في الحجز الإلكتروني.

وأظهر رصد أجرته «الاتحاد» لأسعار تذاكر السفر على الرحلات القادمة لأبوظبي ودبي خلال احتفالات رأس السنة والمغادرة في 2 و3 يناير المقبل، من مطارات هيثرو ولندن جيتويك في المملكة المتحدة، ارتفاع سعر التذكرة على الدرجة السياحة ليبدأ من إلى 7300 درهم على الخطوط البريطانية ليصل إلى 11.32 ألف درهم على خطوط فيرجن ايرلاينز، وإلى 11.46 ألف درهم على الاتحاد للطيران، في حين بدأت أسعار التذاكر على الرحلات القادمة من مطاري فرانكفورت وميونخ في ألمانيا من 8 آلاف درهم وصولاً إلى 25.44 ألف درهم، على متن الخطوط الإماراتية ولوفتهانزا و«الاتحاد للطيران».

وسجلت أسعار تذاكر الرحلات القادمة من الولايات المتحدة كذلك زيادة كبيرة لتبدأ من 15 ألف درهم على رحلة الاتحاد للطيران القادمة من واشنطن بتاريخ 30 ديسمبر والعودة 3 يناير 2019، بحسب موقع كلير تريب، لتصل لأكثر من 28 ألف درهم على رحلة طيران الإمارات وإلى 26.85 ألف درهم على رحلة دلتا ايرلاينز القادمة لمطار أبوظبي.

وقالت مصادر في شركات الطيران، إن نسبة الارتفاع في أسعار التذاكر تختلف من وجهة إلى أخرى وفقاً لكثافة الطلب، لافتين إلى أن العديد من الوجهات تشهد إشغالاً مرتفعاً وصل إلى الإشغال الكامل، الأمر الذي دفع بعض الشركات إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتلبية الطلب الكبير على بعض الوجهات عبر زيادة عدد رحلاتها أو استبدال طراز الطائرات بأخرى ذات سعة استيعابية أكبر بهدف الاستفادة إلى أقصى حد من الطلب المرتفع.

وقال غسان العريضي الرئيس التنفيذي لشركة ألفا تورز لإدارة الوجهات، إن الحجوزات على شركات الطيران والفنادق في الإمارات في فترة احتفالات رأس السنة مكتملة من الآن، خاصة من الوجهات الأوروبية وتحديداً من بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، فضلاً عن الوجهات الإقليمية.

وأوضح العريضي أن الإقبال السياحي على الإمارات خلال احتفالات رأس السنة، خاصة دبي هذا العام سيكون استثنائياً بعد أن باتت دبي ضمن قائمة أبرز أربع وجهات في العالم للاحتفال برأس السنة، لتنافس نيويورك وسيدني وهونج كونج، مؤكداً أن جميع العوامل تشير إلى توقعات جذب الإمارات لمئات الآلاف من السياح خلال فترة الاحتفالات التي تحظى بتغطية إعلامية عالمية ويتابعها أكثر من مليار شخص حول العالم.

وأضاف أن نجاح دبي في تنظيم أكبر العروض في احتفالات رأس السنة خلال السنوات الماضية جعلها محط إقبال من قبل السياح الراغبين في قضاء ليلة رأس سنة جديدة تخلد في الذاكرة، مؤكداً في الوقت ذاته أن سهولة الوصول للدولة عبر شبكة الطيران والبنية التحتية المتطورة تلعبان دوراً مهماً في جعل الإمارات محط أنظار العالم للاحتفال برأس السنة.

وأشار العريضي إلى أن شركات الطيران قامت برفع أسعار التذاكر لمستويات قياسية على العديد من الوجهات نظراً للطلب القياسي على الحجوزات، مشيراً إلى أن العديد من الرحلات القادمة من بعض الأسواق الأوروبية خلال يومي 30 و31 ديسمبر بات كاملة العدد، الأمر الذي دفع شركات سياحية لتسيير رحلات تشارتر «طيران عارض» لنقل السياح إلى دبي، متوقعاً أن تشهد الفنادق في مختلف إمارات الدولة معدلات إشغال قياسية خلال ليلة رأس السنة.

وتوقع (أير بي إن بي) أن يتضاعف عدد الأشخاص المقيمين في المنازل المدرجة على الموقع بالإمارات العربية المتحدة أثناء ليلة رأس السنة، حيث تشهد حالياً هذه المنصة الشعبية العالمية ارتفاعاً قدره 108% في نسبة الحجوزات خلال فترة رأس السنة الجديدة، تزامناً مع إقبال المسافرين على الإمارات للاستمتاع بالاحتفالات التي تشهدها مختلف إمارات الدولة، كما يُنتظر أن يرتفع هذا الرقم أكثر مع اقتراب موسم الأعياد.

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