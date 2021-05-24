أسهم أوروبا تتجه نحو أعلى مستوياتها على الإطلاق

حلقت الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم ، إذ اعتمد المستثمرون على التعافي الاقتصادي المستمر والنتائج الإيجابية لأعمال الشركات في الحفاظ على استمرار زخم السوق بحسب رويترز.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.02 بالمئة إلى 444.50 نقطة بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش، ليكون غير بعيد عن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 446.19 نقطة.

وصعد سهم سينورلد جروب 3.1 بالمئة بعد أن نجح فيلم كوميديا المغامرات بالرسوم المتحركة بيتر رابيت 2: ذا رانواي في جذب عدد أكبر من المشاهدين مما كان متوقعا، وذلك بعد إغلاق مرتبط بكوفيد-19 لشهور.

وتعرضت أسهم السفر للضغط بعد أن أعلن المعهد بالمعني بالصحة العامة في ألمانيا أن بريطانيا وأيرلندا الشمالية من المناطق التي تشهد تحورا للفيروس، مما يتطلب خضوع أي شخص يدخل البلاد من المملكة المتحدة للحجر الصحي لمدة أسبوعين عند وصوله.

وانخفض سهما ويز إير وإيزي جيت واحدا بالمئة لكل منهما.