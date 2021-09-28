أسهم أوروبا تسجل تراجعاً بفعل خسائر التكنولوجيا

سجلت الأسهم الأوروبية اليوم تراجعاً وسط قفزة في عوائد السندات الحكومية على أسهم شركات التكنولوجيا عالية النمو، بالإضافة إلى ظهور مؤشرات جديدة على تظهر نمو الاقتصاد الصيني بشكل بطيء، حيث تلقي بظلالها على معنويات المستثمرين.

حيث سجل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي تراجعاً بـ 0.4% منخفضا للجلسة الثالثة على التوالي، ومع قفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية أشارت أن المستثمرين مستعدون لارتفاع السيولة وخطر التضخم المستمر.

ودعم ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت فوق 80 دولارا للبرميل أسهم شركات الطاقة، حيث سجل مؤشر النفط والغاز ارتفاعاً بـ1.1% وهي مستويات جديدة لم يبلغها منذ فبراير 2020.

واستقبلت أسهم البنوك أيضًأ دعماً من تسجيل أسعار الفائدة ارتفاعاً، وكانت التكنولوجيا هي الأكثر انخفاضاً إذ سجلت 2% وسط تراجع نظيراتها في وول ستريت خلال الليل