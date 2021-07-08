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أسهم مايكروسوفت تصعد بشكل قياسي مرتفعة لرابع جلسة على التوالي

منشور 08 تمّوز / يوليو 2021 - 09:20
بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 2.1 تريليون دولار عند الإغلاق أول أمس الثلاثاء
هذه هي الجلسة الرابعة على التوالي التي تخترق فيها أسهم مايكروسوفت مستويات تاريخية مرتفعة
أبرز العناوين
صعدت أسهم عملاق التكنولوجيا مايكروسوفت واحدا بالمئة أثناء التعاملات أمس الأربعاء، مسجلة مستوى قياسيا مرتفعا جديدا عند 280.50 دولار.

صعدت أسهم عملاق التكنولوجيا مايكروسوفت واحدا بالمئة أثناء التعاملات أمس الأربعاء، مسجلة مستوى قياسيا مرتفعا جديدا عند 280.50 دولار.

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وهذه هي الجلسة الرابعة على التوالي التي تخترق فيها أسهم مايكروسوفت مستويات تاريخية مرتفعة.

وبلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 2.1 تريليون دولار عند الإغلاق أول أمس الثلاثاء.

وفي الشهر الماضي انضمت مايكروسوفت إلى نظيرتها أبل في نادي العمالقة، الذي يضم الشركات التي تصل قيمتها السوقية إلى تريليوني دولار.

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كلمات دالة:مايكروسوفت

Via SyndiGate.info


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