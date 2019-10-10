أصول المصارف السعودية ترتفع لأعلى مستوى منذ 27 عاماً

ارتفعت قيمة أصول المصارف العاملة في السعودية إلى 2.513 تريليون ريال بنهاية آب (أغسطس) 2019، مقارنة بنحو 2.466 تريليون ريال بنهاية يوليو السابق له، مسجلة نموا 1.9 في المائة بما يعادل نحو 47.1 مليار ريال.

بحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن قيمة أصول المصارف بنهاية أغسطس، تكون قد بلغت بذلك أعلى مستوياتها الشهرية في 27 عاما منذ 1993 حتى 2019.

جاءت هذه الزيادة بفضل نمو الأصول الأجنبية للمصارف التي نمت بنسبة 13.9 في المائة بما يعادل نحو 30.9 مليار ريال خلال شهر أغسطس.

على صعيد الأداء السنوي لأصول المصارف، ارتفعت بنسبة 8.3 في المائة بما يعادل نحو 192.21 مليار ريال، بعد أن كانت تبلغ قيمتها بنهاية أغسطس 2018 نحو 2.321 تريليون ريال.

تنقسم أصول المصارف العاملة في السعودية إلى 12 قسما أكبرها من حيث القيمة "مطلوبات المصارف من القطاع الخاص"، إذ شكل 59.2 في المائة من إجمالي الأصول بقيمة 1.487 تريليون ريال.

ثانيا حل قسم "مطلوبات المصارف على المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية"، إذ شكل 16.8 في المائة من مجموع أصول المصارف بقيمة 422.52 مليار ريال.

أما ثالث الأقسام فجاء "الأصول الأجنبية للمصارف" مشكلا 10.1 في المائة من أصول المصارف، بقيمة 253.90 مليار ريال بنهاية أغسطس 2019.

بذلك تستحوذ البنود الثلاثة السابقة على 86.1 في المائة من مجموع الأصول للمصارف العاملة في السعودية، علمأ بأنه يعمل في السعودية 25 مصرفا منها 11 مصرفا سعوديا والبقية فروع لمصارف أجنبية يبلغ عددها 15 فرعا.