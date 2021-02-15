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أعداد المسافرين عبر مطار دبي تتراجع بـ 70% إلى 25.9 مليون في 2020

منشور 15 شباط / فبراير 2021 - 07:25
أعداد المسافرين عبر مطار دبي تتراجع بـ 70% إلى 25.9 مليون في 2020
مطار دبي الدولي
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قالت مؤسسة مطارات دبي المشغلة لمطار دبي الدولي إن أعداد المسافرين في أزحم مطار بالشرق الأوسط تراجعت 70% إلى 25.9 مليون مسافر العام الماضي

قالت مؤسسة مطارات دبي المشغلة لمطار دبي الدولي إن أعداد المسافرين في أزحم مطار بالشرق الأوسط تراجعت 70% إلى 25.9 مليون مسافر العام الماضي مع تعطل قطاع السفر بسبب جائحة كوفيد-19.

وانخفضت العمليات بالمطار، وهو مركز لشركة طيران الإمارات، كثيرا لعدة أشهر في ظل قيود السفر التي فرضتها الحكومة حتى معاودة فتح دبي أمام الزوار القادمين من الخارج في يوليو تموز.

هذا ويتوقع القطاع أن يستغرق تعافيه سنوات في ظل تضرر الطلب العالمي نتيجة لاستمرار القيود في شتى أنحاء العالم.

وقالت مؤسسة مطارات دبي المملوكة للإمارة في بيان إن مطار دبي الدولي تعامل مع 183993 رحلة في 2020، بانخفاض 51.4%، في حين تراجع متوسط عدد المسافرين لكل رحلة 20.3% إلى 188. وتعامل المطار مع شحنات بلغت 1.9 مليون طن، بانخفاض 23.2% على أساس سنوي.

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Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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