في حين أن أفضل 10 شركات لألعاب الفيديو لعام 2022 لم تتغير إلى حد كبير عن قوائم السنوات السابقة، فقد شهد هذا الفرع من صناعة الترفيه نموًا هائلاً في الأرقام. من المقرر أن تحقق سوق ألعاب الفيديو العالمية ، التي تقدر قيمتها حاليًا بأكثر من 130 مليار دولار، إنجازًا آخر للمبيعات قد تصل قيمته إلى 321 مليار دولار بحلول عام 2026.

دعنا نلقي نظرة على أفضل 10 شركات لألعاب الفيديو في العالم حسب القيمة السوقية وفقًا لموقع Companiesmarketcap.com.

أفضل 10 شركات لألعاب الفيديو في العالم



1. مايكروسوفت (1.905 تريليون دولار)

أكبر شركات ألعاب الفيديو في العالم هي أكبر شركة برمجيات أيضًا. مع Xbox Game Studios، قسم الألعاب في مايكروسوفت، حققت الشركة حوالي 1.9 تريليون دولار. بطبيعة الحال، كانت مبيعات الجيل الجديد من Xbox Series X / S من Microsoft هي المصدر الرئيسي لإيرادات الألعاب، لكن الشركة أيضًا تصنع ألعابها الخاصة أو تمتلك استوديوهات تقوم بذلك.

كشفت Microsoft في عام 2022 أنها تعتزم شراء Activision Blizzard مقابل 68.7 مليار دولار ، مما يجعلها أغلى عملية شراء في قطاع الألعاب حتى الآن.

2. تينسنت (375.28 مليار دولار)

تشتهر مجموعة تينسنت Tencent الصينية لتكنولوجيا المعلومات بعملها في مجموعة متنوعة من المجالات ، بما في ذلك الحوسبة السحابية والشبكات والتجارة الإلكترونية وغير ذلك الكثير. تأسست الشركة في عام 1998 في مدينة شنتشن عاصمة التكنولوجيا في الصين. تفضل Tencent تحقيق إيراداتها من الألعاب المحمولة بدلاً من ألعاب سطح المكتب والاجهزة. انضمت Tencent رسميًا إلى عالم الألعاب في عام 2011 بصفتها أكبر مساهم في Riot Games. تمتلك الشركة الآن حصة أقلية صغيرة في Epic Games ، وهي لاعب رئيسي في صناعة الألعاب.

تقدر قيمة Tencent بحوالي 375.28 مليار دولار أمريكي ، وهي واحدة من أكثر العلامات التجارية للألعاب قيمة في السوق.

3. سوني (92.00 مليار دولار)

تأسست شركة Sony في عام 1993، وأصبحت واحدة من شركات الألعاب الرائدة في السوق بمبلغ 92 مليار دولار. أنتجت سوني بلايستيشن بعضًا من أفضل الألعاب وأكثرها إبداعًا لأنها في طليعة الترفيه المنزلي. يمتلك عملاق الألعاب الملايين من المستخدمين بفضل أنظمة PS4 و PS5. كان أحدث منتج ورائد أصدرته شركة Sony هو PS5 ، والذي تجاوز جميع سجلات المبيعات السابقة من خلال بيع ما يقرب من 11 مليون وحدة في غضون 10 أشهر فقط.

4. أكتيفيجن بليزارد (60.17 مليار دولار)

في تصنيف أفضل 10 شركات لألعاب الفيديو، احتلت Activision Blizzard المرتبة الثالثة. تأسست شركة Activision Blizzar ، وهي شركة تنتج ألعاب الفيديو، في عام 2008 نتيجة لاتحاد Activision و Blizzard Entertainment. لا تزال شركة ألعاب الفيديو التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها قادرة على الاعتماد على سلسلة ألعابها الأكثر شهرة بلا شك، Call of Duty ، والتي حققت نجاحًا رائعًا في أحدث إصدار لها ، Call of Duty: Black Ops Cold War. زادت أيضًا مبيعات امتياز World of Warcraft للأعمال.

5. NetEase (57.93 مليار دولار)

يأتي في المرتبة الخامسة، مزود تكنولوجيا الإنترنت الصيني NetEase الذي يقدم خدمات عبر الإنترنت تركز على أجهزة الكمبيوتر والألعاب المحمولة على الإنترنت ، والمجتمع ، والاتصالات ، والتجارة.

إلى جانب الألعاب التي تم تطويرها ذاتيًا مثل Fantasy Westward Journey 3D و Invincible و Onmyoji و Knives Out و All About Jianghu و Identify V و Life After ، حققت NetEase نجاحًا ملحوظًا في سوق ألعاب الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم من خلال ألعابها المرخصة أيضًا.

6. نينتندو (50.14 مليار دولار)

إذا لم تكن قد لعبت أو سمعت عن Super Mario Bros، فقد لا يمكن اعتبارك لاعبًا حقيقيًا. من الذي ابتكر اللعبة التي حظيت، على مدى سنوات، بإشادة وثناء على نطاق واسع من قاعدة مستخدميها المتزايدة باستمرار؟إنها نينتندو التي ابتكرت هذه التحفة الفنية.

تشتهر Nintendo بألعاب الفيديو ووحدات التحكم في الألعاب. قدمت الشركة ماريو ودونكي كونج لأول مرة بعد قرن تقريبًا ، في الثمانينيات. تتوفر الآن آلاف الألعاب الأخرى ، بما في ذلك الألعاب الشهيرة من Nintendo مثل Mario Kart 8 Deluxe و The Legend of Zelda: Breath of the Wild و Animal Crossing: New Horizons ، لمالكي Nintendo Switch للعبها.

7. Sea “Garena” (35.86 مليار دولار)

تأسست Garena في عام 2009، وهي مطور وناشر للألعاب عبر الإنترنت مع وجود في أكثر من 130 سوقًا في جميع أنحاء العالم. يمكن للمستهلكين العالميين الوصول إلى الألعاب عبر الإنترنت للجوال والكمبيوتر الشخصي التي تنشئها Garena.

تم إنشاء ونشر Free Fire ، وهي لعبة معركة ملكية محبوبة للأجهزة المحمولة، بواسطة Garena. في 2019 و 2020 و 2021 ، كانت Free Fire هي لعبة الهاتف المحمول التي حصلت على أكبر عدد من التنزيلات في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك ، في عامي 2020 و 2021 ، كانت لعبة الهاتف المحمول الأكثر ربحًا في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية. بالإضافة إلى ذلك ، تنشر Garena الألعاب وترخصها حصريًا من شركاء دوليين.

8. إليكترونك آرتس (35.50 مليار دولار)

أي من عشاق الرياضات الإلكترونية لم يسمع عن Electronic Arts، والمعروف أيضًا باسم EA Games؟ بدأت الشركة في الحوسبة قطاع الألعاب ثم توسع ليشمل مبادرات ألعاب أخرى ، مما يجعله أحد أكبر استوديوهات الألعاب في العالم.

تأسست EA في عام 1982 في ولاية كاليفورنيا ، الولايات المتحدة. أنشأت EA بعض خصائص الألعاب الأكثر شهرة ، بما في ذلك FIFA و Need for Speed ​​و Madden وغيرها. يمكن أن يُعزى التوسع الأسي لـ A إلى قدرة الإنتاج المحسنة داخل الشركة بالإضافة إلى ممارستها المتمثلة في الحصول على المزيد والمزيد من استوديوهات الألعاب ودمجها.

9. Roblox (26.27 مليار دولار)

Roblox عبارة عن منصة للألعاب عبر الإنترنت ونظام تطوير ألعاب لشركة Roblox Corporation يسمح للمستخدمين بتصميم الألعاب وممارسة الألعاب التي ينتجها لاعبون آخرون.

المنصة، التي أسسها David Baszucki و Erik Cassel في عام 2004 وتم نشرها في عام 2006 ، تتميز بألعاب أنشأها المستخدمون من أنواع مختلفة تم تطويرها بلغة البرمجة Lua. كانت Roblox عبارة عن منصة وشركة متواضعة لمعظم عمرها. بدأ التطور السريع لـ Roblox في النصف الثاني من عام 2010 ، وقد تم تعزيزه بسبب جائحة COVID-19. اعتبارًا من أغسطس 2020 ، كان لدى Roblox أكثر من 164 مليون مستخدم نشط شهريًا.

10. 2 Interactive (21.44 مليار دولار)

هي شركة أمريكية لألعاب الفيديو مقرها في مدينة نيويورك تم إنشاؤها في سبتمبر 1993 بواسطة Ryan Brant. Rockstar Games و 2K هما علامتان تجاريتان رئيسيتان للنشر في الشركة ، وكلاهما يشتمل على مرافق إنتاج داخلية للألعاب.

مع القيمة السوقية المقدرة بـ 21 مليار دولار أمريكي ، فهي ثالث أكبر شركة ألعاب يتم تداولها علنًا في الأمريكتين وأوروبا بعد Activision Blizzard و Electronic Arts.