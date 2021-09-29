"أكوا باور" تعتمد سعر الطرح النهائي عند 56 ريالا للسهم

أعلنت السوق المالية السعودية تداول عن تحديد سعر الطرح النهائي لشركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور) بـ 56 ريالاً، وانطلاق مرحلة اكتتاب المكتتبين الأفراد اليوم الأربعاء وتستمر إلى يوم الجمعة مطلع أكتوبر، و تم تخصيص (8,119,929) سهم عادي تمثل نسبة (10%) من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.



فيديو | اليوم.. بدء اكتتاب الأفراد في "أكوا باور"#الإخبارية pic.twitter.com/bjoRv1bvRF — الإخبارية - اقتصاد (@ekhbariya_eco) September 29, 2021



شركة أكوا باور المتخصصة في أعمال المياه والطاقة المتجددة

وتعتزم شركة أكوا باور المتخصصة في أعمال المياه والطاقة المتجددة أن تجمع 4.55 مليار ريال (1.2 مليار دولار) من هذا الطرح، حيث سيكون طرح شركة أكواباور أكبر طرح عام أولي في السعودية منذ إدراج عملاق النفط أرامكو.

ويساهم في شركة أكواباور صندوق الاستثمارات العامة بحصة 50%، وتمتلك شركة أكواباور 5 مشاريع معتمدة كمشاريع خضراء تتطلب مجتمعة تمويلا يقل قليلاً عن 10 مليارات دولار، حيث كانت شركة أكواباور قد أعلنت أنها تعتزم إصدار سندات خضراء ابتداءاً من العام المقبل لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة.



وفي طرح أكواباور من المقرر أن تبيع شركة أكواباور 81.2 مليون سهم، أو حصة 11.1% لجمع التمويل من أجل تحويلها إلى منتج للطاقة منخفض الكربون.

