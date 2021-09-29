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أكوا باور تعتمد سعر الطرح النهائي عند 56 ريالا للسهم

منشور 29 أيلول / سبتمبر 2021 - 07:37
"أكوا باور" تعتمد سعر الطرح النهائي عند 56 ريالا للسهم
تعتزم شركة أكوا باور المتخصصة في  أعمال المياه والطاقة المتجددة أن تجمع  4.55 مليار ريال (1.2 مليار دولار) من هذا الطرح
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أعلنت السوق المالية السعودية تداول عن تحديد سعر الطرح النهائي لشركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور)  بـ 56 ريالاً

أعلنت السوق المالية السعودية تداول عن تحديد سعر الطرح النهائي لشركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور)  بـ 56 ريالاً، وانطلاق  مرحلة اكتتاب المكتتبين الأفراد  اليوم  الأربعاء وتستمر إلى يوم الجمعة مطلع أكتوبر، و تم تخصيص (8,119,929) سهم عادي تمثل نسبة (10%) من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.
 

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وتعتزم شركة أكوا باور المتخصصة في  أعمال المياه والطاقة المتجددة أن تجمع  4.55 مليار ريال (1.2 مليار دولار) من هذا الطرح، حيث سيكون طرح شركة أكواباور أكبر طرح عام أولي في السعودية منذ إدراج عملاق النفط أرامكو.

ويساهم في شركة أكواباور صندوق الاستثمارات العامة بحصة 50%، وتمتلك شركة أكواباور 5 مشاريع معتمدة كمشاريع خضراء تتطلب مجتمعة تمويلا يقل قليلاً عن 10 مليارات دولار، حيث كانت شركة أكواباور قد أعلنت أنها تعتزم إصدار سندات خضراء ابتداءاً من العام المقبل لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة.
شركة أكوا باور المتخصصة في  أعمال المياه والطاقة المتجددة

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وفي طرح أكواباور من المقرر أن تبيع شركة أكواباور 81.2 مليون سهم، أو حصة 11.1% لجمع التمويل من أجل تحويلها إلى منتج للطاقة منخفض الكربون.
 

كلمات دالة:أكوا باوراكتتاب الأفراد في أكوا باور

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