أنباء عن علاقة تجمع الملياردير بيل غيتس وأرملة الرئيس التنفيذي لـ أوراكل.. صورة تثير التكهنات

تناقلت العديد من المواقع العالمية صورة تجمع الملياردير الأمريكي بيل غيتس إلى جانب أرملة الرئيس التنفيذي السابق مارك هيرد، لـ أوراكل السيدة باولا هيرد التي ظهرت مرتدية خاتم خطوبة ثمين.

هل هناك علاقة تجمع بيل غيتس وباولا هيرد؟

أثارت صورة بيل غيتس وباولا هيرد "60 عامًا"، أرملة مارك هيرد الذي توفي عام 2019 عن 62 عامًا بسبب إصابته بمرض السرطان، ضجة كبيرة وتساؤلات حول علاقة بينهما.

وظهرت باولا في الصورة خلال تواجدها في مدينة نيويورك مع غيتس في شهر تموز الحالي مرتدية خاتم خطوبة في يدها.

وبعد انتشار العديد من الشائعات والتكهنات كشف مندوبة عن هيرد لمجلة بيبول إن الخاتم الذي ظهرت فيه تملكه منذ عقود طويل، وتحب ارتدائه دائمًا ولا يدل على الارتباط والخطوبة.

إلا أن العديد من الخبراء أكدوا عن وجود علامات تؤكد العلاقة بينهما، حتى راح البعض للحديث عن زفاف الملياردير الأمريكي قريبًا.

ومن بين الإشارات التي بنيت عليها الترجيحات تصريح سابق لـ ميليندا فرينش طليقة غيتس التي كشفت بعد انفصالهما إن الخيانة وراء سبب قرار الطلاق بعد 27 عامًا من الزواج.

وفي شهر أكتوبر من عام 2021 تواجد غيتس في بطولة تنس في كاليفورنيا، وكانت بولا متواجدة أيضًا، إلا أن عدد من الأشخاص أكدوا بانهما لم يجلسا سويًا.

لكن في شهر أيلول من عام 2022، تم تصويرهما سويصا في كأس لافر في لندن، وفي شهر يناير من عام 2023 اجتمعا سويًا في بطولة أستراليا المفتوحة.

من هي باولا هيرد؟

هي أرملة مارك هيرد المدير التنفيذي لشركة اوراكل وتبلغ ثروته عند وفاته ما يقارب الـ 70 مليون دولار، وهيرد حاصلة على بكاليوريوس من إدارة الأعمال من جامعة تكساس عام 1984.

وشغلت مناصب مختلفة في شركة البرمجيات “إن سي آر”.

