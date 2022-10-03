أهم مخاطر البيتكوين يجب ان تعرفها

كل يوم يمر علينا تظهر لنا تطورات جديدة في جميع نواحي الحياة ونحن يجب أن نتعايش معها مثلها مثل أي شيء حدث جديد. ومن ضمن التطورات التي نعشيها هي تطور العملات والنقود التي نستعملها، وها قد ظهرت مؤخرًا عملة البيتكوين التي لها هدف واحد هو أن تحل محل العملات الورقية التي اعتدنا عليها ولكن مخاطر البيتكوين ما زالت تقف حائل دون انتشار العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم.

مخاطر البيتكوين

يتحرك العالم كله من خلال النقود وعندما تخرج النقود عن السيطرة من قبل البنوك والدول فإن هذا يستدعي أمور كثيرة يجب أن تحدث ربما لن تحمد عقباها وهذا ما يدعونا إلى تسليط الضوء علي مخاطر عملة البيتكوين التي ربما تكون جزءًا من خصائصها.

1- اللامركزية

من مخاطر العملات الرقمية هذه الصفة (اللامركزية) والتي هي من خصائص عملة البيتكوين وهي تعطي إمكانية للجميع بالمشاركة في التعامل مع العملة مما يمكن البعض في استغلال هذه الخاصية لصالحة ولا أحد يستطيع منعه لذا تجد ارتفاعًا جنونيًا في قيمة عملة البيتكوين دون أن تعرف سبب الارتفاع وكذلك هبوطًا في قيمتها دون سبب أيضًا وهذا من ضمن مخاطر بيتكوين.

2- المجهولية

أراد مؤسس عملة البيتكوين أن تكون معظم المعلومات عن الذين يمتلكون هذه العملة مجهولة وذلك بالطبع على العكس مما يفعله البنوك مع عملائه وهكذا تزيد مخاطر البيتكوين جدًا، حيث يستطيع أن يتعامل بها جميع من يعمل أعمالًا مشبوهة مثل المخدرات والسلاح وخلافه من العمليات التي تمنعها معظم الدول.

3- عدم السيطرة على المعاملات

نظرًا لأن المعاملات تتم بسرعة جدًا ودون معلومات كافية عن المتعاملين سواء بإرسال الأموال أو الاستقبال، فإن أي معاملة تتم لا تستطيع الرجوع فيها أو عمل عملية عكسية لها وهذا من إحدى مخاطر البيتكوين الشديدة والتي ليس لها أي حل إذا حدثت أي مشكلة.

4- خيارات الإنفاق

بعد مرور كل هذا الوقت على انتشار عملة البيتكوين إلا أن يتاح لك أن تشتري بعض المنتجات وليس كل المنتجات مثل العملات الورقية، وربما يكون هذا من مخاطر تعدين البيتكوين البسيطة ولكن عندما تمتلك قيمة كبيرة من عملة البيتكوين وتريد استخدامها لشراء منتجات ثم تجد بأنهم لا يتعاملوا بها أو حتى لا يعترفون بها وهذا ربما يكون شيئًا صعبًا.

5- الأمان

عند مقارنة عملة البيتكوين وبطاقات الائتمان وما عليها من قيود وتعليمات صارمة كي تتم عمليات الشراء من خلال بطاقة الائتمان بكل أمان وحتى إذا تمت سرقة البطاقة فتستطيع إيقافها ووقف الحركات عليها، وهذا ما لا يتم في عملة البيتكوين مما يجعل مخاطر البيتكوين هائلة إذا تم سرقة البيانات الخاصة بالمحفظة التي بها أموال البيتكوين.

6- المفاتيح الضائعة

يلزم كي تستخدم عملة البيتكوين في المعاملات المالية بأن يكون لمحفظتك المالية كلمة مفتاحية فريدة (كلمة السر) تتكون من حروف أبجدية وأرقام ومن الممكن إضافة رموز أيضًا وإذا تم فقدان هذه الكلمة فلن تستطيع التصرف في محفظتك وربما تفقدها تمامًا إذا لم تكن قد صنعت آليات نسخ احتياطية قبل البدء في استخدام المحفظة وهذا يُعد من أهم مخاطر البيتكوين.

7- التصنيف

إلى الآن لم يتم تحديد تصنيف واحد في جميع أنحاء العالم لعملة البيتكوين، فتجد في أمريكا يعدونها ممتلكات مثل الذهب ولكن في أوروبا يعتبرونها عملة وهذا يحدث اختلافات وخاصة في الضرائب وطرق تحصيلها مما يضيف لأخطار البيتكوين عامل آخر وهو عدم التقييم الصحيح لها بما يخص الضرائب.

8- التهديد بالزوال

من السهل جدًا أن نصحو على خبر أن تم إيقاف التداول بعملة البيتكوين أو تم إلغاؤها أو أي شيء من مخاطر البيتكوين التي تهدد عرشها، فهي ليست عملة ورقية أساسية لدولة وتتعامل فيها أو إنها عملة مادية محسوسة ولكنها عملة رقمية.

9- التذبذب السريع

يُعد هذا الأمر من مخاطر البيتكوين الشديدة حيث لا تضمن قيمة البيتكوين فيما يخص المستقبل سواء القريب أو البعيد ولا تستطيع حتى التنبؤ بما سيحدث لسعرها فمن الممكن أن تصل للقمة بسهولة ولكن أيضًا ممكن أن تنزل للقاع بسهولة.

10. عدم الاعتمادية

من الصعب الاعتماد على البيتكوين كملاذ آمن وقت الكوارث ولا نستطيع أن ندخر منها كميات كبيرة في أي وقت مثل العملات الأخرى أو الذهب أو الممتلكات مثل العقارات وغيرها وبالمثل إن الاستثمار في البيتكوين يؤدي نفس النتيجة.

مميزات عملة البيتكوين

مما لا شك فيه بأن لعملة البيتكوين بعض المزايا التي لا يمكن تجاهلها والتي كانت جلية وواضحة منذ بدايات البيتكوين وجعلت الكثير يلجئون إليها ويجعل لها بورصة للتداول وحكومات تعترف بها ومن أمثلة تلك المزايا:

عدم التزييف : حيث إنها عملة غير مادية ولذا لن يتم تزييفها مثل أي عملة ورقية.

: حيث إنها عملة غير مادية ولذا لن يتم تزييفها مثل أي عملة ورقية. سرعة التعامل : حيث من الممكن أن تتم المعاملة في دقائق قليلة جدًا بدون قيود الموافقات.

: حيث من الممكن أن تتم المعاملة في دقائق قليلة جدًا بدون قيود الموافقات. البقاء : حيث إن العملة ليس شيء مادي محسوس فلا يمكن إتلافها.

: حيث إن العملة ليس شيء مادي محسوس فلا يمكن إتلافها. التبادلية: حيث إن هذه العملة ليست تابعة لدولة واحدة، فمن الممكن تبادلها بسهولة في أي مكان في العالم حتى وإن كانت هناك مشاكل سياسية بين البلدين.

وهكذا عرضنا عليكم جانب من أهم مخاطر البيتكوين، تلك العملة الرقمية المستحدثة التي أصبحت محط اهتمام الكثير من الناس ولا سيما من لا يريد أن يعطي معلومات عنه أو معلومات عن معاملاته المالية ولكن ما زالت تلك المخاطر تعوق من يفكر في التعامل بها ويجعلها مغامرة غير مدروسة ومخاطر شديدة جدًا.