كيف كانت بدايات البيتكوين وما هي أهميتها

هل سبق لك وسمعت عن التداول عبر منصات الإنترنت وترغب بمعرفة آخر أخبار العملات الرقمية؟ هل ترغب بخوض التجربة ولكنك لا تعرف المزيد عن البيتكوين وغيرها من العملات الأخرى؟ إذا كانت إجابتك هي نعم فدعنا نعرفك اليوم على بدايات البيتكوين، وما هي هذه العملة وكيفية التداول بها، فكل هذه الأسئلة سنتعرف على إجاباتها سوياً، فقط تابع معنا هذا المقال لمعرفة المزيد من التفاصيل.

ما هي البيتكوين؟

تُعرف البيتكوين بأنها عملة مشفرة افتراضية، وقد تم تصميمها للعمل بها كطريقة دفع خارجة عن سيطرة أحد، فهي تلغي الطرف الثالث في المعاملات المالية، كما أنها اليوم تٌعد العملة المشفرة الأكثر شهرة عالمياً، ونظراً لزيادة شعبيتها فقد تم تطوير عدة عملات مشفرة أخرى تسير على نفس نهجها في المعاملات المالية، فإلى متى تعود بداية البيتكوين؟ وما هي قصة ظهورها؟ وكيف تعمل وما هي أهميتها؟ هذا ما نجيب عنه في الفقرات التالية.

بدايات البيتكوين

تعود بدايات البيتكوين إلى عام 2009 حيث طُرحت للجمهور من قِبل شخص مجهول، فما هي قصة ظهورها؟ إليكم الإجابة في النقاط التالية؟

في عام 2008 حدثت أزمة مالية كبيرة في أمريكا أدت إلى حدوث أزمة عالمية بسبب جشع المؤسسات المالية والبنوك، ولكن سرعان ما ظهرت العملات الرقمية البيتكوين لتغير النظام المالي العالمي بأكمله.

فقد سُجل اسم الدومين Bitcoin.org في آب عام 2008، وهذا الدومين محمي من قبل WhoisGuard لذا فهوية الشخص غير معروفة.

ثم أعلن شخص أو ربما مجموعة أشخاص غير المعروف ذلك حقيقة، لكنه يحمل الاسم ساتوشي ناكاموتو في تشرين الأول عام 2008 عن قائمة بريدية للتشفير على موقع metzdowd.com. كما نشر معها ملف يسمى الورقة البيضاء يوضح فيه تفاصيل وكيفية استخدام البيتكوين وسُمي فيما بعد دستور البيتكوين.

بعد ذلك، تم تعدين أول كتلة بيتكوين - بلوك 0 - في الثالث من كانون الثاني عام 2009، التي تعرف باسم "كتلة التكوين" حيث تم إضافة نص في الكود كالاتي: "مستشار تايمز 03 / يناير / 2009 على وشك الإنقاذ الثاني للبنوك" وهو دلالة على تاريخ استخراج أو ربما تعليق سياسي مرتبط بشيء ما.

ثم أعلن عن الإصدار الأول من عملة البيتكوين في الثامن من كانون الثاني عام 2009، في القائمة البريدية للتشفير. ليتم تعدين الكتلة الأولى في التاسع من شهر كانون الثاني عام 2009، وليبدأ تعدين عملة البيتكوين جديّاً. فما هي آلية عمل البيتكوين؟ دعونا نتعرف عليها من خلال الفقرة التالية.

كيف تعمل البيتكوين؟

بعد أن تعرفنا سوياً على بدايات وتاريخ البيتكوين ربما تتساءل كيف يعمل البيتكوين، حيث يستخدم Bitcoin خوارزمية التجزئة SHA-256 لتشفير البيانات المخزنة في كتل blockchain، بحيث تقسم عملة البيتكوين الواحدة إلى ثمانية منازل عشرية أي مئة جزء من مليون من بيتكوين واحد، ويُسمى هذا الجزء باسم ساتوشي، ولكن إذا استدعت الضرورة يمكن تقسيمها إلى المزيد من المنازل العشرية.

وتشفر بيانات المعاملة إلى رقم سداسي عشري 256 بت، يضم كافة بيانات المعاملات ومعلومات الكتل التي تسبقها، وتوضع تلك العمليات في إحدى قوائم الانتظار ريثما يتحقق المعدّنيين داخل الشبكة من صحتها.

هذا وتعمل برامج التعدين والأجهزة الخاصة به على الوصول لحل لتلك المشكلة التي تُدعى nonce، والنونس عبارة عن 4 بايت مدرجة فيما يُسمى برأس الكتلة، وهذا الرقم هو ما يعمل المعدنون على إيجاد حل له، هذا ويتم إعادة تعيين رأس الكتلة تلك بشكل عشوائي أو يتم تقسيمها بشكل كامل ومتكرر من قِبل الشخص الذي يقوم بالتعدين وذلك حتى يفك الرقم الذي تم تحديده واستهدافه من خلال blockchain.

ثم يمكن إعادة تعيين رأس كتلة جديدة لكي يتمكن الشخص المعدن أن يجري عدد أكبر من المعاملات حتى يتحقق منها أو يقوم بتشفيرها، وكل هذا يمكن إجراؤه بعدما يتم فك رأس الكتلة القديمة، وبعد التحقق من معاملة معينة تفتح كتلة جديدة، وتنشئ عملة بيتكوين تُمنح كمكافأة لعامل التعدين الذي تحقق بياناته الكتلة، وللعامل كامل الحرية في استخدامها إما من أجل الاستثمار في البيتكوين أو الاحتفاظ بها أو بيعها.

أهمية البيتكوين

منذ بدايات البيتكوين فإن الهدف الأساسي من إنشائها هو مساعدة المستخدمين وإلغاء الطرف الثالث من عملية التداول، حيث أن مخاطر البيتكوين أقل من مخاطر المؤسسات المالية، وتتلخص أهمية البيتكوين في ثلاث نقاط رئيسية يمكن توضيحها فيما يلي:

إزالة الوسطاء الخارجيين لإجراء التحويلات النقدية كالبنوك وإلغاء رسوم المعاملات الكبيرة حيث تكون معاملات البيتكوين بدون عمولة.

إلغاء مشاكل العملات التقليدية وسيطرة البنوك عليها وبالتالي التحكم في ثروات الشعوب لصالح فئات محددة، بالإضافة إلى فوضى ومشاكل المؤسسات المالية التي يتحملها المستهلكون بشكل كامل.

البند الأخير هو أن البنوك قد تضيع مدخرات الأفراد في حال قررت طباعة العملات لتسديد ديونها المحلية، مما قد يسبب ارتفاع التضخم نتيجة زيادة العملات المتداولة وبالتالي تبديد قيمة مدخرات الأفراد.

في ختام مقالنا اليوم، فمن الجدير بالذكر أن البيتكوين تُعد شكل غير معقد من أشكال العملة فإذا كان لديك عملة Bitcoin يمكنك استخدام محفظة cryptocurrency لإرسال أجزاء أصغر من العملة كدفعة للسلع أو الخدمات التي تحتاج شراءها، ومن خلال هذا المقال نرجو أن نكون قد وفقنا في تقديم كافة البيانات والمعلومات التي تخص بدايات البيتكوين وكيفية عملها.