أودي تكشف عن تقنية جديدة تظهر مناطق المدارس وتفادي الحوادث

تطور أودي تقنيات متعددة لاستخدامها في سياراتها، وتبدو تقنية اكتشاف مناطق المدارس والطلاب أحدث تقنيات السلامة لدى الشركة.

تطور أودي هذه التقنية بالتعاون مع شركات اتصالات متعددة، وترتكز على تقنية اتصال V2X التي تسمح للسيارة بالاتصال بالأشياء في محيطها من مكونات المدن والبنية التحتية، وحتى مع المركبات الأخرى. وعند تواصل السيارة مع حافلة الطلاب أو إشارة التوقف فسوف تطلق تنبيهات للسائق لتحفيف السرعة.

تعمل أودي على اختبار التقنية في مناطق محددة في الولايات المتحدة حيث تتوفر بنية تحتية جاهزة لهذا النوع من التقنيات، وتهدف الشركة إلى حماية أكثر من 25,000 شخص من حوادث المرور السنوية ومن 100 وفاة سنوية في مناطق المدارس في الولايات المتحدة.