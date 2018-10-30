شاهد: أي أنواع الجنوط أقوى, السبائك أم الفولاذ؟! (فيديو)

الجنوط المستخدمة في عالم السيارات: هناك جنوط مصنوعة من سبائك مختلطة من مختلف أنواع المعادن وهناك جنوط مصنوعة من الفولاذ

هناك نوعان رئيسيان من الجنوط المستخدمة في عالم السيارات: هناك جنوط مصنوعة من سبائك مختلطة من مختلف أنواع المعادن وهناك جنوط مصنوعة من الفولاذ. وهناك بالطبع الجنوط المصنوعة من الكاربون فايبر ولكنها لم نتطرق لها لأنها لا تنتج بشكل تجاري.

في فيديو اليوم تم إستخدام جهاز ضغط هايدروليكي للتعرف على قدرة تحمل بين جنوط السبائك والفولاذ. الجنوط المصنوعة من السبائك تحمل ضغط أكبر يصل الى 20 طن ولكن عندما يتحطم لا يمكن إصلاحه بتاتاً. أما الفولاذ, فتحمل ضغط بقوة 10 طن فقط. ولكن عكس جنوط السبائك, فإن جنوط الفولاذ من الممكن إصلاحه في بعض الحالات.





اقرأ أيضًا:

السعودية تدشن أول محطة شحن للسيارات الكهربائية

ما هي أكثر 10 سيارات موثوقية لعام 2018؟!

صور: سيارات فارهة في دبي