إتفاق بين الولايات المتحدة والصين على تمديد محادثاتهما التجارية

قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة والصين مددتا محادثاتهما لإنهاء حربهما التجارية إلى اليوم الأربعاء.

ووصل فريق تجاري أمريكي بقيادة نائب الممثل التجاري، جيفري جريش، إلى بكين أمس الأول الاثنين لعقد محادثات تستغرق يومين، لكن الجانبين قررا تمديد اجتماعاتهما ليوم آخر.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تويتر يوم الثلاثاء: "المحادثات مع الصين تمضي بشكل جيد".

وكان ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج اتفقا في ديسمبر على "هدنة" في حربهما التجارية من أجل السماح بإجراء مفاوضات.

وفي حالة عدم توصل أكبر اقتصادين في العالم إلى اتفاق بحلول أول مارس ، من المتوقع أن تقفز الرسوم الأمريكية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار من المعدل الحالي البالغ 10% إلى 25%.

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