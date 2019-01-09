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إتفاق بين الولايات المتحدة والصين على تمديد محادثاتهما التجارية

إتفاق بين الولايات المتحدة والصين على تمديد محادثاتهما التجارية
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