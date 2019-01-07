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النفط يرتفع بنسبة 1.5% بدعم محادثات تجارية أمريكية صينية وتخفيضات أوبك

النفط يرتفع بنسبة 1.5% بدعم محادثات تجارية أمريكية صينية وتخفيضات أوبك
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