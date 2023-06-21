إسكات المتصلين المجهولين.. ميزة جديدة من واتس آب لحماية المستخدم من الاحتيال والإزعاج

يعاني العديد من الأشخاص في الفترة الأخيرة من استلام رسائل من أرقام دولية مجهولة بهدف الاحتيال، ووصل الأمر إلى قيام هذه الأرقام بالاتصال عبر تطبيق واتس اب في كل الأوقات مما شكل ازعاجًا كبيرًا لمستخدمي التطبيق.

واتس آب يطلق خاصية جديدة لـ "إسكات المتصلين المجهولين"

تسببت الرسائل والاتصالات من الأرقام المجهولة بإزعاج الكثير من مستخدمي تطبيق واتس آب حول العالم في الفترة الأخيرة، مما دفع المشرفين على التطبيق لإطلاق خاصية جديدة بهدف حماية المستخدمين.

وبهذا الخصوص اعلن تطبيق واتس آب يوم أمس الثلاثاء، عن خاصية جديدة لحماية المستخدمين من الإزعاح وهي خاصية "إسكات المتصلين المجهولين".

وصممت هذه الخاصية الجديدة من أجل منح المستخدمين الخصوصية وتجنبهم حالات الإزعاج والاحتيال، من خلال حجب الرسائل والمكالمات من الأرقام المجهولة.

وعند تفعيل هذه الميزة الجيدة يقوم التطبيق بـ "إسكات" الاتصالات من الأرقام الغريبة، حيث ستظر لدى المستخدم إشعار يبلغه بوجود مكالمة فائتة، بهدف تمكين المستخدم من التاكد فيما إذا كانت المكالمة من رقم مجهول، أو شخص معروف نسي تسجيل رقمه.

كيفية تفعيل هاصية إسكات المتصلين المجهولين

يمكن تفعيل هذه الخاصية من خلال التوجه إلى إعدادات واتس اب، ثم اختيار الخصوصية، والتوجه لاحقًا إلى المكالمات وتفعيل خاصية إسكات المتصلين المجهولين.

وجاءت هذه الخطوة بعد تلقي تطبيق واتس آب العديد من الشكاوي حول العالم، لتعرضهم لمحاولات احتيال بالإضافة إلى الازعاج من قبل أرقام غريبة في أوقات مختلفة.