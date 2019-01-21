معرض “إنترسيك”: إطلاق شاحنة إطفاء مصنوعة في الإمارات

إطلاق شاحنة إطفاء مصنوعة في الإمارات بمعرض إنترسيك

كشفت “بريستول” الشركة الرائدة في مجال خدمات ومعدات الحماية من الحرائق في دبي النقاب عن أحدث التقنيات والنظم المبتكرة لمكافحة الحرائق في معرض ومؤتمر إنترسك الذي يعقد في دبي.

وعرضت بريستول مجموعة متنوعة من المنتجات مع مستويات عالية من الفعالية، بما في ذلك سيارة إطفاء مصنوعة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى أنظمة إخماد متطورة للحرائق وحلول مضخات المياه، وذلك خلال مشاركتها مع قادة صناعة الأمن والسلامة في انترسك، والتي يعقد في الفترة من 20 إلى 22 يناير في مركز دبي التجاري العالمي.

ويستقطب إنترسيك سنوياً أكثر من 1،300 عارض وأكثر من 30،000 زائر. وهو أكبر معرض وحدث تجاري دولي من نوعه، ومنصة مثالية لعرض منتجات جديدة للخبراء في الصناعة.

وتعتبر شركة بريستول، العارض المنتظم في إنترسيك وأحد أشهر شركات السلامة والهندسة في المنطقة، وقدمت هذا العام شاحنة مميزة تصنع في دولة الإمارات، وهي شاحنة إطفاء صناعية متينة تم بناؤها لخدمة العملاء في قطاعات النفط والغاز والطاقة والقطاعات الصناعية الإقليمية والعالمية بالإضافة إلى وحدات الدفاع المدني البلدية.

وصممت شاحنة الشلال، التي تم تصميمها لمحاربة حرائق الغاز والسوائل القابلة للاشتعال، لمجموعة من حالات الطوارئ على نطاق واسع بفضل قدراتها الهجومية عالية الفعالية، بحسب موقع cbnme.

الشاحنة قادرة على ضخ ما يصل إلى 40،000 لتر من الماء والرغوة في الدقيقة، وتحمل شاحنة الشلال أيضاً مسحوق كيماوي جاف يمكن تطبيقه على الحريق باستخدام تكنولوجيا Hydro-chem الحاصلة على براءة اختراع.

إن الحجم الكبير والقدرة المثيرة للإعجاب لشاحنة الإطفاء الصناعية الثقيلة، مقترنة بنقطة سعر جذابة وبأسعار معقولة، يجعلها السيارة المثالية لإدارات مكافحة الحرائق الصناعية والدفاع المدني.

وقال محمود عوض، المدير التنفيذي لبريستول: “بصفتنا شركة إقليمية رائدة تتمتع بحضور عالمي في مجال السلامة والحماية من الحرائق، تفخر بريستول باستمرار بتقديم أحدث التقنيات لعملائنا في السوق المحلية من خلال مشاركتنا في إنترسك”.

وأضاف “من خلال تقديم هذه الأنظمة لعملائنا في إنترسك، تساهم بريستول في الجهود الهامة والمستمرة لتحسين وتحديث المعدات والإجراءات الحيوية للسلامة من الحريق في جميع أنحاء المنطقة”.

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