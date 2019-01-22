شاهد: نيكون تعلن عن إطلاق كاميرتي COOLPIX بمواصفات قوية وحجم صغير (فيديو)

نيكون تعلن عن إطلاق كاميرتي COOLPIX بمواصفات قوية وحجم صغير

أعلنت شركة “نيكون” Nikkon عن إطلاق كاميرتي COOLPIX A1000 و COOLPIX B600، اللتين قالت إنهما يمتازان بـ “القدرة الفائقة على تقريب الصورة لالتقاط الصور الثابتة والفيديوهات العالية الجودة وبقدرتها التشغيلية المتميزة واستخداماتها المتعددة في تصوير اللقطات من زاوية عريضة أو اللقطات المقربة خلال الفعاليات والحفلات والنزهات على الشواطئ وفي حدائق الحيوانات أو العطلات العائلية”.

وأوضحت الشركة في بيان أن كاميرا COOLPIX A1000 تتميز بخاصية التكبير البصري بمعدل 35× وخاصية التقريب الديناميكي بمعدل 70×، كما تمتاز بحساس التصوير بدقة 16 ميجابكسل، الذي يوفر إمكانية التقاط صور عالية الجودة حتى في ظل الإضاءة الخافتة، وهي تدعم مستوى حساسية للضوء ISO 6400. كما يتيح الهيكل المضغوط دعم تسجيل الفيديوهات بدقة 4K UHD/30p مع خفض صوت الرياح وإمكانية حفظ الصور الثابتة أثناء التسجيل.

أما كاميرا COOLPIX B600، فهي تدعم خاصية التكبير البصري بمعدل 60× لتغطية مساحة واسعة من البعد البؤري بزاوية عريضة 24 ملم ولقطات مقربة 1440 ملم (مع إمكانية التقريب إلى 120× عند تفعيل خاصية التقريب الديناميكي). كما تتيح 19 خيارًا للتحكم في وضع المشهد، بحسب موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

وتتمتع كاميرتا COOLPIX A1000 و COOLPIX B600 بدعم خاصية التركيز البؤري قبل التصوير وتحديد الهدف من خلال ضبط التركيز البؤري تلقائيًا للحصول على أعلى دقة عند تقريب اللقطات أو التصوير في إضاءة خافتة. وهما مزودتان بخاصية تقليل الاهتزاز لخفض الاهتزاز بما يعادل 3 توقفات زيادة في سرعة الغالق للصور الثابتة ونظام تقليل الاهتزاز الهجين ذي الأربعة محاور عند تصوير الفيديوهات.

وعلاوة على ذلك، عند تشغيل وضع التصوير عن قرب، يمكن للكاميرتين التركيز على الأهداف على بعد واحد سنتيمتر من مركز السطح الأمامي للعدسة. وعند التقاط صور للأهداف السريعة الحركة أو التقاط الصور مع تشغيل وضع التقريب الفائق، يمكن التقاط صور الأهداف المفقودة جراء سرعتها بالضغط على زر “سناب باك زووم” الذي يعمل على العودة إلى الوضع السابق عند الضغط على الزر. إضافة إلى ذلك، تتيح خاصية التقريب الموجودة على يسار الكاميرتين إمكانية التقريب في سهولة مع الإمساك بماسورة العدسة بإحكام بحيث تتيح حرية حركة اليد اليمنى لوضعها على زر تحرير الغالق.

ويتيح التوافق مع تطبيق SnapBridge بإصدار 2.5 للمستخدمين إمكانية إدارة المحتوى والاتصال بالإنترنت لنقل الصور العالية الجودة تلقائيًا إلى الهواتف الذكية والتحكم في الكاميرا عن بعد من خلال الهواتف الذكية على نحو فعال. كما تدعم هاتين الكاميرتين العديد من الملحقات الاختيارية للاستمتاع بتجربة تصوير مختلفة.





اقرأ أيضًا:

الإمارات تتصدر العالم في انتشار الإنترنت بين السكان

هواوي : استخدام تكنولوجيا الشركة لاتمثل أي خطر على الأمن الدولي

"واتساب" يعتمد تغييرا كبيرا على خاصية "إعادة الإرسال"





