الإمارات: إطلاق محفظة جديدة لتبادل العملات الرقمية

إطلاق محفظة جديدة لتبادل العملات الرقمية في الإمارات

تم إطلاق محفظة جديدة للعملات الرقمية ومنصة للتداول تقدم خدمة إيداع نقدي إضافية في الإمارات.

وقالت شركة Bitex إنها تقدم لعملائها العديد من العملات المشفرة مثل Bitcoin و Ethereum و Litecoin و Bitcoin Cash بأسعار تنافسية للشراء والبيع والتداول.

وتوفر المنصة للعملاء إمكانية الوصول إلى خيارات متعددة للدفع، بما في ذلك التحويل المصرفي، وبطاقة الائتمان أو الخصم، وهي رائدة في خدمة الإيداع النقدي.

وسيتمكن المستخدمون من جدولة تحصيل نقدي حيث ستظهر الأموال في حسابهم على الفور وستكون متاحة للتداول خلال 24 ساعة، بحسب أريبيان بيزنس.

ولحماية العملاء، قالت Bitex الإمارات إنها تستخدم محفظة HD متعددة التوقيع لتخزين العملات الرقمية، ويزيد النظام ثلاثي المفتاح من الأمان، ويتطلب مفتاحين من المفاتيح الثلاثة للوصول إلى الأموال، ويتم تخزين المفتاح الأول بشكل آمن من قبل Bitex UAE، ويتم تخزين الثاني مع شريك Bitex في الإمارات، والثالث هو مفتاح الاسترداد.

ووفقًا لشركة Market Watch، فإن إجمالي القيمة السوقية العالمية لتجارة العملات الرقمية قد انخفض إلى 166 مليار دولار، بانخفاض عن ذروة 800 مليار دولار في يناير.

وفي الإمارات، أطلقت هيئة تنظيم الخدمات المالية، الجهة المنظمة لسوق أبو ظبي العالمي، إطارًا شاملاً لتنظيم أنشطة الأصول المشفرة. وبدأ الإطار في يونيو / حزيران الماضي، ويتناول المخاطر المحتملة المرتبطة بالأنشطة المتعلقة بأصول التشفير، بما في ذلك الجرائم المالية وغسل الأموال وحماية المستهلك وإدارة التكنولوجيا.

وقال مونارك مودي، الرئيس التنفيذي لشركة Bitex الإمارات: “خلقت التغييرات الأخيرة في التنظيم الإماراتي الوقت المثالي لاغتنام الفرصة لتقديم منصة تداول جديدة وآمنة ومحترفة. أعتقد أن إطلاق استراتيجية Blockchain الإماراتية لعام 2021 من قبل الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي، قد أرسى الأساس للأصول الرقمية التي أصبحت أكثر قابلية للوصول إليها في الإمارات”.

وأضاف: “يدعو سكان الإمارات إلى المزيد من الخيارات لشراء وبيع العملات الرقمية بشكل آمن، في الوقت الذي تمكن فيه السكان من استخدام منصات التداول الدولية لبعض الوقت، أصبح الوصول إلى البورصة المحلية أكثر ملاءمة. ويسمح التداول عبر شركة مقرها الإمارات للعملاء بسهولة إيداع العملة المحلية بدلاً من استبدالها بعملة مقبولة على نطاق أوسع”.

وقال مودي إنه يمتلك خططًا طموحة للتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة، بما يتماشى مع هدف الشركة في أن تصبح أكثر منصات العملات الرقمية أمانًا في المنطقة.

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