المنافسة بين كريم وأوبر تدخل مرحلة جديدة في أبوظبي

قالت شركة “كريم” يوم الاثنين إنها وقعت اتفاقاً مع السلطات في أبو ظبي يسمح للإماراتيين بتشغيل سياراتهم الخاصة عبر المنصة.

وأعلنت شركة أوبر الأمريكية المنافس التقليدية لشركة كريم في الإمارات عن إطلاق نفس المبادرة، التي ستمكن مواطني دولة الإمارات بتقاضي نفس تعرفة سيارات الأجرة العادية لسياراتهم.

وقالت كريم في بيان لها إن هذه الخطوة من المتوقع أن تفتح المزيد من فرص العمل للقوى العاملة المحلية.

وبشكل منفصل، قالت أوبر إنها استأنفت عملياتها في أبو ظبي بعد توقف دام عامين، حيث وقعت الشركة اتفاقية مع وزارة النقل تسمح لها بإعادة تشغيل خدماتها في العاصمة، بحسب غلف نيوز.

وفي عام 2016، توقفت شركة Uber والمنافس المحلي Careem عن تقديم خدماتهما في أبو ظبي بسبب الضغوط التنظيمية التي تفرض على هذه الشركات تقاضي تعرفة تزيد بنسبة 30 عن تعرفة سيارات الأجرة العادية.

وقالت هيئة النقل في أبو ظبي إن هذه الخطوة تهدف إلى منع الشركات من التأثير على شركات سيارات الأجرة المملوكة للحكومة.

وعادت “كريم” إلى أبو ظبي في شهر فبراير، حيث بدأت خدمة أرخص ثمناً بعد عدة أشهر، وستستمر الشركتان في تقديم خدمات سياراتهما التنفيذية القياسية بسعر أعلى من سيارات الأجرة العادية.

لكن برنامج السائق الإماراتي يتغلب على عقبة رئيسية في علاقة الشركات مع سلطات العاصمة، مما يسمح لها بتقديم خدمة أرخص بكثير بينما لا يتنافسون مباشرة مع الحكومة.

وتشترط المبادرة الجديدة أن يكون سائقو Careem في سن 23 فما فوق، ولديهم خبرة في قيادة السيارات لا تقل عن خمس سنوات.

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