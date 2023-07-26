البوابة - من المؤكد أن كل مكان عمل سيواجه بالضرورة زملاء عمل صعبين سيختبرون صبرنا ويرون مدى قدرتنا على الحفاظ على هدوئنا في ظل الضغوط. قد يكون التعامل مع هؤلاء الأشخاص مزعجًا وحتى مضادًا للإنتاجية. ومع ذلك، فإن تطوير مهارة التعايش مع زملاء العمل الصعبين أمر أساسي للحصول على بيئة عمل منتجة. ولمساعدتك في التعامل مع هذه الحالات الصعبة بأناقة وكفاءة، ستستعرض هذه المقالة عشرة استراتيجيات مجربة وموثوق بها.

إليك 10 نصائح فعّالة للتعامل مع زملاء العمل الصعبين

١. التعاطف والفهم

التعاطف والفهم هما من أهم المهارات للتعامل مع زملاء العمل الصعبين. حاول أن تضع نفسك في موقعهم وتفكر في وجهات نظرهم. اعترف بأنهم قد يواجهون تحديات في حياتهم الشخصية أو المهنية، مما يؤدي إلى سلوكهم الغير مرغوب. يمكن أن يساعد التعاطف في بناء علاقة طيبة وتعزيز التواصل الإيجابي.

المصدر: شاترستوك

٢. الاستماع النشط

الاستماع النشط هو مهارة حيوية عند التعامل مع زملاء العمل الصعبين. امنحهم كامل اهتمامك عندما يعبرون عن مخاوفهم أو شكاواهم. صدِّق مشاعرهم وآرائهم، حتى إن كنت تختلف معهم. غالبًا ما يكون الناس يرغبون فقط في أن يتم استماعهم، ويمكن للاستماع الاهتمامي أن يخفف التوتر ويحسن التواصل.

٣. الحفاظ على الاحترافية

من الضروري أن تظهر الاحترافية في جميع الأوقات عند التعامل مع الحالات الصعبة. تجنب الدخول في مناقشات مشتعلة أو السماح لمشاعرك أن تحكم ردود أفعالك. بدلاً من ذلك، استجب بهدوء وتحديداً وركز على إيجاد حلاً بناء للمشكلة.

٤. البحث عن نقاط مشتركة

ابحث عن نقاط مشتركة مع زملائك الصعبين. تحديد الأهداف أو الاهتمامات المشتركة يسهم في بناء أساس للتعاون والتفاهم. قد يؤدي اكتشاف نقاط التشابه إلى مناقشات أكثر إثمارًا وتعاونية.

٥. وضع الحدود

من المهم وضع وتوضيح حدودك الشخصية إذا كان زميلك الصعب يتجاوزها بانتظام. أعلمهم بلطف بأن بعض السلوكيات غير مقبولة وكيف تؤثر على قدرتك على العمل بفعالية. احتفظ بثباتك على هذه الحدود للحفاظ على علاقة عمل إيجابية.

٦. تجنب الثرثرة والتذمر

امتنع عن الثرثرة أو التذمر لزملائك الآخرين عندما تواجه صعوبات بسبب زملائك الصعبين. هذا السلوك يمكن أن يضر سمعتك المهنية ويزيد من الطاقة السلبية. بدلاً من ذلك، تحدث مباشرة مع الشخص المعني وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة من إدارة الموارد البشرية أو المشرف.

٧. التعاون على إيجاد حلول

انقل انتباهك من المشاكل التي تسببها زملاؤك الصعبين إلى التعاون على اكتشاف الحلول. ناقش المشكلات بصراحة وبالتعاون لتحديد حلاً يحسن من علاقتكما في العمل وديناميكيات الفريق بشكل عام.

٨. كن مستعدًا لتلقي التغذية الراجعة

أن تكون مستعدًا لتلقي التغذية البناءة أمر حيوي للنمو الشخصي والمهني. قبل نقد زميلك بلطف واستخدمه كفرصة لفهم وجهة نظرهم بشكل أفضل وإجراء التحسينات إذا لزم الأمر.

٩. الاعتراف بالإنجازات

عندما يكون من المناسب، قدر وشكر زميلك الصعب على إنجازاته ومساهماته. تقديم الشكر لجهودهم يمكن أن يساهم في خلق جو إيجابي وتعزز العلاقات العملية.

١٠. اعرف متى تطلب المساعدة

قد تكون بعض الحالات خارج نطاق قدراتك على حلها، وعلى الرغم من بذل أفضل ما لديك، قد تستمر المشاكل أو تتفاقم. إذا كانت الصعوبات مستمرة، فكر في إشراك المشرف أو الإدارة أو ممثل الموارد البشرية للتوسط في الوضع بشكل نزيه.

التعامل مع زملاء العمل الصعبين هو جزء لا يمكن تجنبه من الحياة المهنية. ومع ذلك، يمكنك من خلال التطبيق الصحيح للتقنيات المناسبة تحويل هذه التفاعلات التحديثية إلى فرص للنمو وتحسين العلاقات العملية. يمكنك إنشاء بيئة عمل سعيدة ومنتجة حتى بين زملاء العمل الأكثر تحدياً إذا مارست التعاطف والاستماع النشط والاحترافية. تذكر أن كيفية التعامل مع هذه الحالات تعكس شخصيتك واحترافيتك، لذا يستحق الاستثمار في الوقت والجهد لتطوير التواصل والتعاون الجيد مع زملائك.