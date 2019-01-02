إنتاج روسيا النفطي يرتفع لأعلى مستوياته في 2018

أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية، اليوم الأربعاء، أن إنتاج روسيا من النفط ارتفع إلى أعلى مستوياته في فترة ما بعد الحقبة السوفييتية، مسجلا 11.16 مليون برميل يوميا في 2018، ليتجاوز المتوسط السنوي البالغ 11 مليون برميل يوميا للمرة الأولى.

وتجاوز مستوى الإنتاج المتوسط السنوي القياسي السابق، البالغ 10.98 ملايين برميل يوميا المسجل في 2017.

وبلغ إنتاج النفط الروسي 555.838 مليون طن العام الماضي، مقارنة بـ547 مليون طن في 2017، وتستخدم وكالة "رويترز" معدل التحويل 7.33 براميل للطن.

كان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قد قال في وقت سابق، إن إنتاج بلاده في 2019 قد ينخفض إلى 552 مليون طن بفعل اتفاق الإنتاج العالمي، متوقعا أن تصبح أسعار النفط أكثر استقرارا في النصف الأول من 2019.

وأكد نوفاك، أن روسيا ربحت ما لا يقل عن 120 مليار دولار على مدار عامين من اتفاق "أوبك+"، وأضاف في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت" يوم الثلاثاء قبل الماضي، أنه "نتيجة لذلك، من الضروري تقييم نتائج التعاون بشكل عام مع دول "أوبك" بالنسبة لاقتصاد روسيا".



وفي ديسمبر/ كانون الأول، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع عدد من كبار المنتجين خارجها، من بينهم روسيا، على خفض إجمالي إنتاجهم من الخام بواقع 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير/ كانون الثاني للحد من هبوط أسعار النفط.

وبلغت أسعار النفط أدنى مستوياتها في عام ونصف العام الأسبوع الماضي، ونزلت أكثر من 20 بالمائة في 2018، متأثرة بعوامل من بينها ارتفاع الإمدادات لا سيما في الولايات المتحدة.

وأصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للخام في العالم في 2018، بضخها 11.6 مليون برميل يوميا، لتفوق كلا من السعودية وروسيا، وبلغ إنتاج النفط مستويات قياسية مرتفعة أو اقترب منها في الدول الثلاث.

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