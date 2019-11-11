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إياتا: انخفاضاً ملحوظاً في مستويات الشحن الجوي بنسبة 4.5%

منشور 11 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 07:21
إياتا: انخفاضاً ملحوظاً في مستويات الشحن الجوي بنسبة 4.5%
تواصل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلقاء ظلالها على قطاع الشحن الجوي
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تواصل معدلات الشحن الجوي انخفاضها للشهر الحادي عشر على التوالي

أظهرت بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) انخفاضاً ملحوظاً في مستويات الطلب بنسبة 4.5% في سبتمبر الماضي، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتواصل معدلات الشحن الجوي انخفاضها للشهر الحادي عشر على التوالي، ما يجعلها أطول فترة هبوط يشهدها القطاع منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وقال ألكسندر دي جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد: تواصل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلقاء ظلالها على قطاع الشحن الجوي، كما أتى تعليق الزيادات على التعريفات التجارية بين واشنطن والصين في أكتوبر بمثابة بشرى سارة لكل الأطراف المعنية، غير أنّ صفقات بمليارات الدولارات قد تأثرت بالفعل.

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Via SyndiGate.info


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