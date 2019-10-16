إيرادات السياحة في الأردن تنمو بـ 9% في الأشهر التسعة الأولى من 2019

قال البنك المركزي الأردني، أمس الثلاثاء، إن الدخل السياحي للأردن ارتفع 9 في المائة في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي إلى 4.4 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

وأرجع البنك سبب الزيادة في الدخل السياحي إلى ارتفاع عدد سياح المبيت 7 في المائة منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى 4.1 مليون سائح بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2018.

وتتميز الأردن بوجود أماكن أثرية تجذب السياحة الأجنبية، أبرزها: مدينة البتراء وجرش والبحر الميت.

على صعيد آخر، أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني أيضا، نمو احتياطي العملات الأجنبية في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 7.3 في المائة، مقارنة مع مستواه في نهاية عام 2018.

وبلغت قيمة الاحتياطي الأجنبي في نهاية سبتمبر الماضي نحو 12.373 مليار دولار مقارنة مع نحو 11.523 مليار دولار في نهاية 2018.

وبدأ الاحتياطي الأجنبي في الأردن بالتأثر سلبا منذ بداية عام 2016 بعد تباطؤ النمو في حوالات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي، وهي العوامل المغذية لاحتياطي العملة الأجنبية في الأردن.