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إيران تخصص 20% من إيرادات النفط لاحتياطي صندوق التنمية

إيران تخصص 20% من إيرادات النفط لاحتياطي صندوق التنمية
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