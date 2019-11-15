إيران تفرض قيودا على البنزين

أفاد التلفزيون الإيراني أن إيران بدأت تقنين توزيع البنزين ورفعت أسعاره اليوم الجمعة .

وقال التلفزيون بحسب ما نقلت وكالة رويترز إن سعر لتر البنزين العادي سيزيد إلى 15 ألف ريال (12.7 سنت أمريكي) من عشرة آلاف ريال وإن الحصة الشهرية للسيارة الخاصة تحددت عند 60 لترا في الشهر. وسيبلغ سعر أي مشتريات إضافية 30 ألف ريال للتر.

ورغم احتياطياتها الضخمة من الطاقة، تجد إيران صعوبة منذ سنوات في تلبية الطلب المحلي على الوقود بسبب نقص السعة التكريرية وعقوبات دولية تحد من توافر قطع الغيار اللازمة لصيانة المجمعات.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب من اتفاق نووي دولي مع إيران العام الماضي وأعاد فرض عقوبات على صناعتها النفطية الحيوية وقطاعات أخرى.