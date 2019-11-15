إيران تفرض قيودا على البنزين

أبرز العناوين
سعر لتر البنزين العادي سيزيد إلى 15 ألف ريال (12.7 سنت أمريكي) من عشرة آلاف ريال
أفاد التلفزيون الإيراني أن إيران بدأت تقنين توزيع البنزين ورفعت أسعاره اليوم الجمعة .
وقال التلفزيون بحسب ما نقلت وكالة رويترز إن سعر لتر البنزين العادي سيزيد إلى 15 ألف ريال (12.7 سنت أمريكي) من عشرة آلاف ريال وإن الحصة الشهرية للسيارة الخاصة تحددت عند 60 لترا في الشهر. وسيبلغ سعر أي مشتريات إضافية 30 ألف ريال للتر.
ورغم احتياطياتها الضخمة من الطاقة، تجد إيران صعوبة منذ سنوات في تلبية الطلب المحلي على الوقود بسبب نقص السعة التكريرية وعقوبات دولية تحد من توافر قطع الغيار اللازمة لصيانة المجمعات.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب من اتفاق نووي دولي مع إيران العام الماضي وأعاد فرض عقوبات على صناعتها النفطية الحيوية وقطاعات أخرى.
المزيد:
إيران تواجه مأزق في أسطول ناقلات النفط بفعل العقوبات
أمريكا تبدأ بتنفيذ العقوبات على نفط إيران اعتباراً من اليوم
إيران تواجه مأزق في أسطول ناقلات النفط بفعل العقوبات
أمريكا تبدأ بتنفيذ العقوبات على نفط إيران اعتباراً من اليوم
Via SyndiGate.info
Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.