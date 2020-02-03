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إيران: فيروس كورونا أثر في الطلب على النفط

منشور 03 شباط / فبراير 2020 - 11:15
إيران ستوافق على تقديم موعد اجتماع أوبك إذا اتفق باقي أعضاء المنظمة على خفض إنتاج النفط
سوق النفط تحت ضغط والأسعار تراجعت عن 60 دولارا للبرميل ويجب بذل الجهود لضبطها
أبرز العناوين
انتشار الفيروس التاجي الصيني الجديد أثر في الطلب على النفط، ودعا إلى جهود لتحقيق الاستقرار في أسعار الخام

نقلت وكالة أنباء الإيرانية  عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قوله  إن انتشار الفيروس التاجي الصيني الجديد أثر في الطلب على النفط، ودعا إلى جهود لتحقيق الاستقرار في أسعار الخام.

وأضاف الوزير أن إيران ستوافق على تقديم موعد اجتماع أوبك إذا اتفق باقي أعضاء المنظمة على خفض إنتاج النفط. وتدرس أوبك وحلفاؤها، في إطار التحالف المسمى أوبك+، عقد اجتماع في فبراير شباط بدلا من مارس آذار.

وقال زنغنه "سوق النفط تحت ضغط والأسعار تراجعت عن 60 دولارا للبرميل ويجب بذل الجهود لضبطها."

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Via SyndiGate.info


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