شاهد: إيلون موسك يكشف عن مركبة فضائية اختبارية يحتمل أن تطير في أبريل (صور)

إيلون موسك يكشف عن مركبة فضائية اختبارية يحتمل أن تطير في أبريل

على تويتر، شارك إلون موسك صورة لنموذجه الخاص Starship قيد الإنشاء حيث يكشف عن أن المركبة الاختبارية يمكن أن تطير في أبريل.

وفي سلسلة من التغريدات في نهاية الأسبوع الماضي، تحدث الرئيس التنفيذي عن خطط مركبة الاختبار.

وفي رده على أسئلة مستخدمي تويتر، أكد مسك أنه سيستخدم الفولاذ المقاوم للصدأ، مثل عائلة الصاروخ أطلس.

لكنه أوضح أنه سيكون لديه “خليط مختلف من السبائك والهندسة المعمارية الجديدة”.

وقال موس: “على عكس أطلس، فإن المركبة الفضائية تستقر على منصة الإطلاق حتى عندما تكون غير مضغوطة”.

وأضاف: “سأقدم عرضًا تقنيًا كاملًا عن المركبة الفضائية بعد اختبار المركبة التي نبنيها في تكساس، لذلك نأمل أن يكون ذلك في مارس / أبريل”.



في الشهر الماضي فقط، ضاعف مدير SpaceX من ادّعاءاته السابقة بأنه من المحتمل أن يكون بين المسافرين بين الكواكب الذين يقومون بالرحلة إلى المريخ، على الرغم من وجود “فرصة جيدة” بأنه سيموت هناك.

وستكلف التذاكر على سفينة الفضاء إيلون موسك إلى المريخ حوالي 200.000 دولار للشخص الواحد.

و أوضح موسك على تويتر، أن سفينة الفضاء، أو القسم العلوي من الصاروخ ستتم الإشارة إليه باسم “المركبة الفضائية”، بينما يطلق على الصاروخ “‘Super Heavy”.

وكتب موسك في تغريدة: “من الناحية الفنية، هناك جزءان: المركبة الفضائية هي سفينة الفضاء / الجزء العلوي، و “‘Super Heavy” هو الصاروخ المعزز اللازم للهروب من جاذبية الأرض بشكل جيد.

وأضاف أن النسخ الأحدث سترسل في مهام إلى أنظمة نجوم أخرى، مما يعطي مصداقية لاسمها “Starship”.

شاركت SpaceX تفاصيل جديدة حول الصاروخ 387 قدمًا في سبتمبر، قائلة إنها تأمل أن تبدأ اختبارات إطلاق غير مأهولة للمركبة الفضائية في أواخر عام 2019.

في المستقبل، ستتمكن Starship من القيام بمهام القمر بالإضافة إلى الرحلات الطويلة إلى المريخ وما بعدها، وتأمل الشركة في تنظيم رحلة جوية غير مكتملة إلى المريخ في عام 2022، ثم رحلة طيران مأهولة في عام 2024.

بين هذه البعثات، خططت SpaceX للقيام بمهمة خاصة مع راكب على متنها في عام 2023.

وقال جوين شوتويل الرئيس التنفيذي للعمليات في سبيس اكس “نرغب في وضع شحنات كبيرة على سطح القمر بحلول عام 2022، ونطمح لإرسال الناس إلى المريخ في عام 2024”.

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