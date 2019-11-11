ارتفاع أسعار العملات الرقمية المشفرة أمام الدولار

سجلت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" ارتفاعا بنسبة 2.4 % منذ الساعة الخامسة من مساء السبت (بتوقيت نيويورك)، ليصل سعرها إلى تسعة آلاف و17 دولار، عند الساعة الثانية عشرة مساء وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية (بيتستامب)، ومقرها لوكسمبورج.

وذكرت، اليوم الأحد وكالة أنباء بلومبرج أن سعر عملة لايتكوين ارتفع بنسبة 4.5% إلى 64 دولار.

كما ارتفعت عملة الريبل المشفرة بنسبة 1.1% إلى 28 سنت.

وارتفعت عملة إثريوم المشفرة بنسبة 2.4 % إلى 190 دولار.

وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 4.5 % حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين ثمانية آلاف 751 دولار وتسعة آلاف و142 دولار. وهي تقل حاليا بنسبة 54% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في 17 ديسمبر 2017 وبلغ 19 ألفا و 666 دولار.