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أسعار النفط تقفز لأعلى مستوى في 2019 متأثرا بعقوبات فنزويلا وتخفيضات أوبك

أسعار النفط تقفز لأعلى مستوى في 2019 متأثرا بعقوبات فنزويلا وتخفيضات أوبك
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