ارتفاع سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022

صعد سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، أمام الليرة اللبنانية في سوق النقد غير الرسمية (السوق السوداء)

سعر الدولار في لبنان اليوم (السوق السوداء)

ارتفع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء في مستهل التعاملات المبكرة ليسجل عند مستوى صرف 39950 ليرة للشراء، بينما سجل 39750 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في لبنان عند الصرافين

افتتح سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، صباح اليوم عند الصرافين، ما بين 39750 ليرة للشراء، مقابل 39950 ليرة ليرة لكل دولار واحد.

سعر الدولار اليوم في Sayrafa

واستقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء عبر منصة صيرفة عند مستوى صرف 30300 ليرة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

أعلن مصرف لبنان المركزي، أنّ سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 8000 ليرة لكل دولار.

هذا وتختلف أسعار صرف الدولار في السوق السوداء تختلف من وقت لآخر وبين صراف وآخر، وقد تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.

تجدر الإشارة إلى أنّ الليرة اللبنانية فقدت أكثر 95% من قيمتها منذ عام 2019 عندما قُدرت عند 1500 قبل بدء الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وكان مصرف لبنان المركزي قد أعلن مسبقاً عن تعميمين عاجلين، الأول إلى حاملي الليرة من المواطنين والشركات الذين يرغبون تحويلها إلى الدولار، بينما كان التعميم الثاني إلى المصارف، وهو ما أدى إلى تراجع هائل في سعر العملة الخضراء، لتنخفض من 37 ألف ليرة إلى حدود 30 ألف ليرة لبنانية.