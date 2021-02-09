ارتفاع مبيعات السيارات الصينية بنسبة 26% في يناير

قال اتحاد صناعة السيارات في الصين أمس "إن مبيعات سيارات الركاب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بلغت 2.18 مليون وحدة في كانون الثاني (يناير) بزيادة قدرها 26 في المائة على أساس سنوي".



وبحسب "رويترز"، أضاف أن "



وباعت شركة مجموعة فاو لصناعة السيارات في الصين 420458 سيارة في كانون الثاني (يناير)، بزيادة 18.9 في المائة على أساس سنوي، حسبما قالت الشركة. وبحسب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، باعت "هونج تشي سيدان" العلامة التجارية الخاصة بها 32526 سيارة الشهر الماضي، بزيادة 157.5 في المائة على أساس سنوي.

كما سجلت المشاريع المشتركة للشركة فاو- فولكسفاجن، وفاو-تويوتا نموا قويا في كل من الإنتاج والمبيعات.



وفي الوقت نفسه، تم بيع أكثر من 79 ألف وحدة من شاحنات جيهفانج، بزيادة نحو 27 في المائة على أساس سنوي.

وباعت "فاو" ثلاثة ملايين و700 ألف سيارة في عام 2020، بزيادة 7.1 في المائة عن عام 2019. وتخطط لبيع أكثر من ستة ملايين سيارة في عام 2025، بمعدل نمو سنوي يقارب 8 في المائة.



وتأسست مجموعة فاو في عام 1953 في مدينة تشانجتشون في شمال شرقي الصين، حاضرة مقاطعة جيلين، وتعد مهد صناعة السيارات في الصين.



وفي سياق متصل بمبيعات السيارات، أعلنت مجموعة



وأوضحت "دايملر" أن مبيعاتها من علامتها المركزية مرسيدس-بنز وصلت في كانون الثاني (يناير) الماضي إلى 178 ألفا و679 سيارة بارتفاع بنسبة 10.5 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بحسب "الألمانية".



ووصلت مبيعات السيارة فان إلى 23 ألفا و14 سيارة بارتفاع بنسبة 7 في المائة، فيما ارتفعت مبيعات السيارة الصغيرة سمارت بنسبة 29.6 في المائة لتصل إلى 2733 سيارة.



تجدر الإشارة إلى أن "دايملر" تعلن في النتائج الشهرية عما يعرف بمبيعات الجملة "أي إلى الموزعين"، لكن هذا البيان لا يوضح عدد السيارات التي بيعت إلى المستهلك النهائي، إذ إن هذا العدد لا يظهر إلا في النتائج ربع السنوية "الفصلية" فقط.



كانت مبيعات مرسيدس للمستهلك النهائي وصلت في العام الماضي إلى 2.16 مليون سيارة بانخفاض 7.5 في المائة مقارنة بعام 2019 وذلك بسبب جائحة كورونا، وكانت المبيعات قد حققت ارتفاعا طفيفا للغاية في الربع الأخير من العام الماضي، حيث عادت حركة المبيعات مرة أخرى في الصين، أهم سوق بالنسبة إلى "دايملر". وبحسب "رويترز"، أضاف أن " شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية باعت الشهر الماضي 15 ألفا و484 مركبة مصنعة في الصين".وباعت شركة مجموعة فاو لصناعة السيارات في الصين 420458 سيارة في كانون الثاني (يناير)، بزيادة 18.9 في المائة على أساس سنوي، حسبما قالت الشركة. وبحسب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، باعت "هونج تشي سيدان" العلامة التجارية الخاصة بها 32526 سيارة الشهر الماضي، بزيادة 157.5 في المائة على أساس سنوي.كما سجلت المشاريع المشتركة للشركة فاو- فولكسفاجن، وفاو-تويوتا نموا قويا في كل من الإنتاج والمبيعات.وفي الوقت نفسه، تم بيع أكثر من 79 ألف وحدة من شاحنات جيهفانج، بزيادة نحو 27 في المائة على أساس سنوي.وباعت "فاو" ثلاثة ملايين و700 ألف سيارة في عام 2020، بزيادة 7.1 في المائة عن عام 2019. وتخطط لبيع أكثر من ستة ملايين سيارة في عام 2025، بمعدل نمو سنوي يقارب 8 في المائة.وتأسست مجموعة فاو في عام 1953 في مدينة تشانجتشون في شمال شرقي الصين، حاضرة مقاطعة جيلين، وتعد مهد صناعة السيارات في الصين.وفي سياق متصل بمبيعات السيارات، أعلنت مجموعة دايملر الألمانية للسيارات على صفحتها الإلكترونية أمس، أنها حققت ارتفاعا ملحوظا في مبيعاتها من سيارات الركاب في مستهل العام الحالي.وأوضحت "دايملر" أن مبيعاتها من علامتها المركزية مرسيدس-بنز وصلت في كانون الثاني (يناير) الماضي إلى 178 ألفا و679 سيارة بارتفاع بنسبة 10.5 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بحسب "الألمانية".ووصلت مبيعات السيارة فان إلى 23 ألفا و14 سيارة بارتفاع بنسبة 7 في المائة، فيما ارتفعت مبيعات السيارة الصغيرة سمارت بنسبة 29.6 في المائة لتصل إلى 2733 سيارة.تجدر الإشارة إلى أن "دايملر" تعلن في النتائج الشهرية عما يعرف بمبيعات الجملة "أي إلى الموزعين"، لكن هذا البيان لا يوضح عدد السيارات التي بيعت إلى المستهلك النهائي، إذ إن هذا العدد لا يظهر إلا في النتائج ربع السنوية "الفصلية" فقط.كانت مبيعات مرسيدس للمستهلك النهائي وصلت في العام الماضي إلى 2.16 مليون سيارة بانخفاض 7.5 في المائة مقارنة بعام 2019 وذلك بسبب جائحة كورونا، وكانت المبيعات قد حققت ارتفاعا طفيفا للغاية في الربع الأخير من العام الماضي، حيث عادت حركة المبيعات مرة أخرى في الصين، أهم سوق بالنسبة إلى "دايملر".