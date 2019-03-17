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استثمارات السعودية في السندات الأمريكية تتراجع إلى 162.6 مليار دولار بنهاية يناير

استثمارات السعودية في السندات الأمريكية تتراجع إلى 162.6 مليار دولار بنهاية يناير
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