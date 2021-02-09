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استثمار تسلا بالبتكوين يرفع من سعرها لتكسر حاجز 47,000 دولار

منشور 09 شباط / فبراير 2021 - 11:25
استثمار تسلا بالبتكوين يرفع من سعرها لتكسر حاجز 47,000 دولار
بعد إعلان «تسلا»، صعدت العملة المشفرة الأكبر في العالم 12.67 في المائة إلى 47 ألفاً.
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أشارت الشركة في إفصاح، إلى أن القرار يأتي في إطار سياستها الاستثمارية الواسعة النطاق كشركة، وإنها تستهدف تنويع وتعظيم عائداتها السائلة.

قفزت «بتكوين» أكثر من 12 في المائة أثناء التعاملات الاثنين إلى ذروة غير مسبوقة، بعد إعلان «تسلا» استثمار 1.5 مليار دولار تقريباً في العملة المشفرة الشهر الماضي.

وبعد إعلان «تسلا»، صعدت العملة المشفرة الأكبر في العالم 12.67 في المائة إلى 47 ألفاً.

وكشفت شركة صناعة السيارات الكهربائية عن الاستثمار بعد عشرة أيام من إضافة رئيسها التنفيذي إيلون ماسك وسم «#بتكوين» إلى حسابه على «تويتر»؛ وهو ما رفع «بتكوين» في ذلك اليوم.

وقالت شركة «تسلا» الاثنين، إنها استثمرت نحو 1.5 مليار دولار في «بتكوين»، في ظل التغيير في السياسة، وقد «تستحوذ على أصول رقمية وتحتفظ بها من وقت إلى آخر، أو على المدى الطويل»... ومن المتوقع أن تبدأ قبول الدفع بها مقابل سياراتها ومنتجاتها الأخرى في المستقبل القريب.

وأشارت الشركة في إفصاح، إلى أن القرار يأتي في إطار سياستها الاستثمارية الواسعة النطاق كشركة، وإنها تستهدف تنويع وتعظيم عائداتها السائلة.

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Via SyndiGate.info


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